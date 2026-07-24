Z-блогер: Украина добивается эффекта февраля 1917 года в России 3 24.07.2026, 17:50

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Фото: Fire Point

Пока Путин бьется за Малую Токмачку, Киев вышел на новый уровень войны.

Россия оказалась на пороге экономического коллапса, что грозит ей проигрышем в войне и потерей всех захваченных территорий, считает Z-патриот Максим Калашников. Об этом он рассказал в своем видеоблоге, передает dialog.ua.

Калашников увидел признаки того, что война по инициативе Украины перешла на новый уровень. Речь идет о систематическом поражении российского тыла.

«Киев вышел на новый уровень войны. Очень просто изложу, что это такое и чем он для нас опасен: «Вы, Россия, говорите о «реалиях на земле», бьетесь за Константиновку, Славянск и Краматорск, Малую Токмачку, вы себя приковали к земле, а я, Киев, перенес войну вглубь вашей территории, перехватил инициативу в использовании дронов и ракет уже тоже, я буду выносить вам экономику, буду выбивать вам НПЗ, добиваться топливного кризиса».

А что такое топливный кризис? В экономике это оружие массового поражения. Нехватка топлива — это раздувание издержек, затрат почти по всей цепочке, удар по экономике, это клин между гражданскими, конфликты внутри из-за очередей на бензоколонках и прочее.

Очень страшный удар то, что РФ вынуждена стать сейчас импортером топлива. Сочетание топливного кризиса, который разбалтывает общество, и бюджетного дефицита должны обрушить экономику, обрушить тыл РФ. Если враг добивается этой цели, он забирает то, что потерял на земле… Это стратегический замысел такой — добиться эффекта февраля 1917 года, то есть на фронте вязкое противоборство, а в тылу разгорается кризис», — рассказал Калашников.

Фактически пропагандист уже не исключает развала России по итогу нынешней войны.

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