Лукашенко возмутился, что для строительства нового завода в Беларуси нужно аж два указа 24.07.2026, 18:03

Диктатор на 33 году правления обрушился на созданную им же систему.

Александр Лукашенко на совещании 24 июля возмутился, что для нового завода в стране нужны аж два его указа. Подробности приводит БелТА.

По словам диктатора, реализация инвестиционных проектов за рубежом разворачивается не так быстро, как это необходимо, озвучив, что именно мешает ускорению.

Лукашенко назвал собственную внутреннюю неразворотливость, бюрократию, недисциплинированность:

– Сами себе создаем надуманные проблемы, с которыми героически боремся месяцами.

Одним из примеров является историю с проектом нового целлюлозного комбината в Витебской области.

– Оказывается, нужно аж два президентских указа: первый – чтобы в буквальном смысле слова расчистить площадку под строительство от старых инвесторов, второй – чтобы запустить новый инвестпроект. Неважно, два или один, но вы внесите, – заявил узурпатор.

Лукашенко обратил внимание на чиновников, которые переливают из пустого в порожнее уже который месяц, при этом проект не двигается.

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