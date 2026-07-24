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К пчеловоду из Смолевичского района пчелиные рои сами летят прямо в ульи

  • 24.07.2026, 18:55
К пчеловоду из Смолевичского района пчелиные рои сами летят прямо в ульи
Фото: smolevichi-24.by

Мужчина никогда не покупает пчел, а ловит их сам.

Житель агрогородка Драчково Иван Протько рассказал изданию smolevichi-24.by, что никогда не покупает пчел, а ловит их сам. И в этом году, рассказал наш герой, у него также появились новые работницы. Причем, что удивительно, некоторые летят в его ульи сами.

Зима в этом году была морозная, затяжная, весна пришла поздно, снега много надуло, — говорит Иван. — Перезимовали пчелки не очень хорошо. Больших планов по пополнению пасеки я не строил. Ловушки у меня есть, но сам я их уже не ставлю.

Зато у пчеловода есть помощники.

«В этом году ловушки ставил мой родственник. На 6 штук село 8 роёв. А ещё несколько прилетело прямо в ульи», — продолжает рассказ пчеловод.

Фото: smolevichi-24.by

Это случилось в отсутствие Ивана.

«Приезжаю, смотрю, а у меня на сосне большой рой сидит. Стал наблюдать. А пчелки что сделали? Зашли в уже заселенный улей! Переживал, если честно, думал, матку погубят: там у меня рабочая семья жила. А все мирно прошло. Я переселил их в отдельный улей, и они отблагодарили меня богатым урожаем меда».

Фото: smolevichi-24.by
Фото: smolevichi-24.by
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