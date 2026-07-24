Молния ударила в китайскую ракету «Чанчжэн-3B» во время запуска
- 24.07.2026, 19:11
Видеофакт.
Молния попала в китайскую ракету «Чанчжэн-3B» спустя примерно 30 секунд после того, как она стартовала с космодрома Сичан, пишет Space. Согласно данным Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники (CASC), ракета успешно вывела на орбиту спутник связи, несмотря на удар.
Une fusée Longue Marche 3B vient de se prendre la foudre peu après son décollage de Xichang.— Techniques Spatiales (@TechSpatiales) July 23, 2026
Ce n'est pas la première fusée à subir ça, la Saturn V et la Soyouz-2 ont été aussi foudroyées par exemple. Aucun échec n'est lié à la foudre... pour l'instant.pic.twitter.com/vrAqaGAnnC
Это не первый случай, когда молния попадает в ракету после старта, отмечает Space. Так, например, в 1969 году молния ударила в ракету «Сатурн V», на борту которой находилась миссия NASA «Аполлон-12».