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Молния ударила в китайскую ракету «Чанчжэн-3B» во время запуска

  • 24.07.2026, 19:11
Молния ударила в китайскую ракету «Чанчжэн-3B» во время запуска

Видеофакт.

Молния попала в китайскую ракету «Чанчжэн-3B» спустя примерно 30 секунд после того, как она стартовала с космодрома Сичан, пишет Space. Согласно данным Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники (CASC), ракета успешно вывела на орбиту спутник связи, несмотря на удар.

Это не первый случай, когда молния попадает в ракету после старта, отмечает Space. Так, например, в 1969 году молния ударила в ракету «Сатурн V», на борту которой находилась миссия NASA «Аполлон-12».

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