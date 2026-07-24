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ВМС Украины впервые получили право управлять силами НАТО

  • 24.07.2026, 19:13
ВМС Украины впервые получили право управлять силами НАТО

Подготовка к получению статуса продолжалась три года.

Военно-морские силы (ВМС) Украины получили право управлять силами НАТО после оценки по стандартам альянса, сообщила пресс-служба ВМС Украины в Facebook.

Штаб противоминных действий первого дивизиона противоминных кораблей ВМС Украины прошел оценивание второго уровня по стандартам НАТО (NEL-2) и получил статус Mission Capable («Полностью способен к выполнению миссии»).

«Отныне Украина имеет подтвержденную альянсом способность осуществлять командование и управление подчиненными многонациональными силами, взаимодействовать на уровне до постоянной противоминной группы НАТО включительно, а также выполнять весь спектр задач противоминной борьбы на море», — говорится в сообщении ВМС Украины.

Оценка проводилась в рамках украинско-американских учений Sea Breeze 2026. Как отметили представители ВМС Украины, успешное прохождение NEL-2 подтверждает способность подразделения выполнять задачи по стандартам сил Объединенного командования НАТО по операциям.

В украинском флоте заявили, что после прохождения оценки подразделение впервые в истории современных ВМС Украины было включено в систему управления соединениями НАТО по противоминной борьбе на море.

Подготовка к получению статуса продолжалась три года. За это время украинские военные моряки внедряли стандарты и доктрины НАТО и проходили необходимые проверки, говорится в заявлении.

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