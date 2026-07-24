Ученые нашли магическую пещеру 1 24.07.2026, 17:56

Иллюстрационное фото

В ней 25 000 лет подряд жгли траву для магии и проклятий.

Археологи вскрыли 73 пепельных слоя в пещере Клоггс на юго-востоке Австралии. Их оставляли на протяжении сотен поколений. Рядом стоял ритуальный камень, установленный две тысячи лет назад. Об этом сообщает «Хайтек» со ссылкой на исследование в журнале Frontiers in Environmental Archaeology.

Пещера находится на землях народа гунаикурнаи. По рассказам старейшин и записям XIX века, здесь проводили обряды исцеления, магии и проклятий. Занимались этим обученные люди, которых называли мулла-муллунг, и другие духовные практики. Теперь археологи подтвердили, что ритуалы шли в пещере 25 тысяч лет.

Учёные взяли пробы из двух раскопов и просеяли их в поисках фитолитов — микроскопических частиц кремнезёма, которые остаются от растений. В пещере нет света, и растения там не растут. Частицы могли попасть внутрь только с людьми или животными. Но обожжённые фитолиты однозначно указывают на человека. Их и изучали.

Почти все найденные частицы, до 97 процентов, принадлежали травам. Причём люди не рвали что попало у входа. Они выбирали злаки, которые росли неподалёку, и приносили их целиком — со стеблями, листьями, цветами и корнями. Деревья и кустарники почти не трогали. Траву раскладывали тонким слоем и поджигали. За тысячелетия накопилось 73 пепельные прослойки.

В одном из слоёв археологи наткнулись на вертикально стоящий камень высотой 28 сантиметров. Его установили примерно две тысячи лет назад. Для чего — точно неизвестно, но находка явно ритуальная.

Профессор Бруно Дэвид из Университета Монаша, один из руководителей раскопок, говорит, что сжигание травы хорошо укладывается в традиции гунаикурнаи. Пепел использовали в обрядах и чтобы замечать следы тех, кто заходил в пещеру, включая духов. В более глубоких слоях нашли и другие свидетельства — обмазанные жиром заострённые палочки из казуарины. Их тоже применяли в ритуалах.

Раскопки шли по приглашению самой общины. Представители гунаикурнаи участвовали во всём: от планирования до научных выводов.

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