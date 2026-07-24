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Президент Бангладеш подал в отставку

  • 24.07.2026, 18:08
Президент Бангладеш подал в отставку
Мохаммад Шахабуддин
Фото: ТАСС / Mahmud Hossain Opu / АР

76-летний Мохаммад Шахабуддин покидает пост по причине болезни.

Президент Бангладеш Мохаммад Шахабуддин официально подал в отставку. Причиной данного решения стало состояние его здоровья, сообщает местный портал banglanews24.

Он подал заявление спикеру Национальной ассамблеи Хафизу Уддину Ахмеду, который и объявил об отставке главы государства на пресс-конференции в Национальном парламенте.

Как пишет портал, в заявлении президент указал, что не может исполнять свои обязательства, поскольку страдает от сердечного заболевания, высокого кровяного давления, диабета и осложнений со стороны почек, а также болеет вегетативной нейропатией.

Должность главы государства временно займет спикер парламента, а новый президент должен быть избран в течение 90 дней.

Шахабуддин родился 10 декабря 1949 года в городе Пабна. По образованию он юрист и психолог. Он работал преподавателем и журналистом, затем занимался адвокатской практикой и служил судьей. Шахабуддин также был комиссаром Антикоррупционной комиссии Бангладеш.

Он вступил в должность президента в апреле 2023 года.

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