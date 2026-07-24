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Песков угрожает Драпатому

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  • 24.07.2026, 18:25
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Песков угрожает Драпатому
Дмитрий Песков
Фото: Getty Images

Пресс-секретарь Путина заявил, что новый главком ВСУ «ответит за слова» о России.

Новый главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Михаил Драпатый «ответит за свои слова» о россиянах, заявил пресс-секретарь России Дмитрий Песков ИС «Вести».

«Я не сомневаюсь, что так или иначе он ответит за свои слова», — сказал он.

Песков добавил, что заявления, подобные тому, что сделал Драпатый, свидетельствуют о нежелании ряда представителей украинских властей урегулировать российско-украинскую войну мирным путем.

«Он и такие, как он люди, они будут до конца не давать никому из представителей киевского режима выходить на мирное решение», — отметил пресс-секретарь Путина.

Ранее Драпатый в интервью YouTube-каналу Ukrainer W заявил, среди прочего, что Россия является «нацией с руководством, которая не имеет права на существование» в цивилизованном мире. Запись была сделана в мае 2023 года для другого проекта, однако полная версия интервью была опубликована 22 июля 2026 года, на следующий день после назначения Драпатого главкомом ВСУ.

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