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Драпатый: Руководство РФ не имеет права на существование в цивилизованном мире

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  • 23.07.2026, 18:40
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Драпатый: Руководство РФ не имеет права на существование в цивилизованном мире
Михаил Драпатый
Фото: Министерство обороны Украины

Там за тысячи лет ничего не изменилось ни в менталитете, ни в имперских амбициях.

Михаил Драпатый воюет против россиян еще с 2014 года. Уже тогда, будучи командиром батальона, он понимал, что большой войны с соседним государством не избежать.

Драпатый в интервью 2023 года признавался, что в начале вторжения России в Крым и беспорядков на Донбассе испытывал страх в ожидании неизбежного столкновения с северным соседом. Ведь все это было неизвестностью. Но со временем страх быстро сменился повседневной боевой работой.

Генерал рассказал, что еще до 2014 года подозревал, что войны с Россией не избежать, ведь после обретения Украиной независимости вопрос окончательного разрыва с Москвой оставался нерешенным.

«Мы видим, что соседом не назовешь нацию с руководством, которое не имеет права на существование в цивилизованном мире. Там за тысячи лет ничего не изменилось ни в менталитете, ни в имперских амбициях», – сказал Драпатый.

21 июля Владимир Зеленский сообщил, что генерал-майор Михаил Драпатый станет новым главнокомандующим ВСУ, сменив на этом посту Александра Сырского.

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