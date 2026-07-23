Ученые выяснили, как вода влияет на психическое здоровье 2 23.07.2026, 19:05

Достаточная гидратация имеет решающее значение.

Достаточное потребление воды может играть гораздо более важную роль для психического здоровья, чем считалось ранее. По данным исследований, хорошая гидратация связана с улучшением когнитивных функций, эмоциональной устойчивости и снижением риска тревоги и депрессии, пишет Psychology Today (перевод — сайт Charter97.org).

Вода необходима организму не только для терморегуляции, пищеварения и работы почек, но и для выработки нейромедиаторов, отвечающих за настроение, память, сон, внимание и мотивацию. «Достаточная гидратация имеет решающее значение для психического здоровья», — пишут исследователи.

Результаты ряда научных работ показывают, что даже умеренное обезвоживание способно ухудшать память, концентрацию внимания и способность обрабатывать информацию. По данным исследований, дети, которые пьют больше воды, демонстрируют более высокие результаты в тестах на память и внимание.

Кроме того, ученые обнаружили связь между низким потреблением воды и повышенным риском тревожных и депрессивных состояний. Авторы предполагают, что одной из причин может быть повышение уровня гормона стресса кортизола при обезвоживании. «Люди, употреблявшие менее 1,2 литра воды в день, имели более высокий уровень кортизола», — отмечают исследователи.

При этом специалисты предупреждают, что чрезмерное употребление воды также опасно. Избыток жидкости способен привести к опасному снижению уровня натрия и калия в крови, вызывая головные боли, спутанность сознания и другие неврологические нарушения.

Интересно, что положительное влияние оказывает не только питьевая вода. По данным исследований, даже созерцание водоемов способствует снижению артериального давления, уменьшению частоты сердечных сокращений и помогает человеку быстрее расслабиться, считают авторы.

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