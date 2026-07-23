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Ученые выяснили, как вода влияет на психическое здоровье

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  • 23.07.2026, 19:05
Ученые выяснили, как вода влияет на психическое здоровье

Достаточная гидратация имеет решающее значение.

Достаточное потребление воды может играть гораздо более важную роль для психического здоровья, чем считалось ранее. По данным исследований, хорошая гидратация связана с улучшением когнитивных функций, эмоциональной устойчивости и снижением риска тревоги и депрессии, пишет Psychology Today (перевод — сайт Charter97.org).

Вода необходима организму не только для терморегуляции, пищеварения и работы почек, но и для выработки нейромедиаторов, отвечающих за настроение, память, сон, внимание и мотивацию. «Достаточная гидратация имеет решающее значение для психического здоровья», — пишут исследователи.

Результаты ряда научных работ показывают, что даже умеренное обезвоживание способно ухудшать память, концентрацию внимания и способность обрабатывать информацию. По данным исследований, дети, которые пьют больше воды, демонстрируют более высокие результаты в тестах на память и внимание.

Кроме того, ученые обнаружили связь между низким потреблением воды и повышенным риском тревожных и депрессивных состояний. Авторы предполагают, что одной из причин может быть повышение уровня гормона стресса кортизола при обезвоживании. «Люди, употреблявшие менее 1,2 литра воды в день, имели более высокий уровень кортизола», — отмечают исследователи.

При этом специалисты предупреждают, что чрезмерное употребление воды также опасно. Избыток жидкости способен привести к опасному снижению уровня натрия и калия в крови, вызывая головные боли, спутанность сознания и другие неврологические нарушения.

Интересно, что положительное влияние оказывает не только питьевая вода. По данным исследований, даже созерцание водоемов способствует снижению артериального давления, уменьшению частоты сердечных сокращений и помогает человеку быстрее расслабиться, считают авторы.

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