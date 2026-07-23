Сырский показал первое фото после увольнения
- 23.07.2026, 19:00
Экс-главком ВСУ на нем не один.
Бывший главнокомандующий ВСУ Александр Сырский 23 июля опубликовал в Telegram свое первое фото после увольнения.
На снимке Сырский, улыбаясь, позирует на диване в обнимку с собакой породы, которая очень напоминает стаффордширского терьера. Собака позирует с игрушкой в форме кости, которую крепко держит в зубах.
«Уже можно», – коротко подписал фото Сырский.
Это первое фото бывшего главкома ВСУ со своим питомцем – ранее он не публиковал личные снимки, оберегая личную жизнь от публики. В немногочисленных интервью экс-главком также не рассказывал, что у него есть собака этой породы.