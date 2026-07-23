CEPA: Морские беспилотники стремительно набирают популярность у армий по всему миру
- 23.07.2026, 19:38
Они меняют войну, но не заменяют флот.
Морские беспилотники стремительно набирают популярность у армий по всему миру, однако их возможности далеки от превращения в универсальное оружие, способное заменить традиционные средства поражения, пишет CEPA (перевод — сайт Charter97.org).
12 июля три беспилотных катера с взрывчаткой атаковали военно-морскую базу в иранском порту Бендер-Аббас. Аппараты американской компании Saronic Technologies Corsair уничтожили сухой док с подводной лодкой, став первым случаем применения морских дронов США в боевых действиях.
Главный пример эффективности таких систем показала Украина. После потери большинства кораблей в начале полномасштабной войны Киев сделал ставку на небольшие беспилотные катера Sea Baby и Magura стоимостью в несколько сотен тысяч долларов. Они смогли повредить или уничтожить ряд российских кораблей в Черном море, а также атаковать объекты в Крыму.
«Дешевые и мощные беспилотники привлекли внимание многих стран, но они не являются универсальным решением для морской войны», — считают авторы анализа.
Эксперты отмечают, что у морских дронов есть серьезные недостатки. Они медленные, заметны с воздуха и уязвимы перед радиоэлектронной борьбой и подготовленной обороной. После усиления защиты российский Черноморский флот практически перестал нести потери от таких атак.
«Ударные морские дроны не заменяют противокорабельные ракеты, а лишь дополняют их», — пишут авторы.
Украина продолжает развивать беспилотные технологии, но одновременно инвестирует миллиарды в создание классических ракетных систем. По мнению аналитиков, успех морских дронов связан не с революцией в военно-морской стратегии, а с их низкой стоимостью и возможностью компенсировать нехватку традиционных вооружений.