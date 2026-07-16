Что известно о 40-дневной кампании Зеленского против России? 16.07.2026, 12:49

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Владимир Зеленский

Речь идет не об одной операции, а сразу о нескольких направлениях.

26 июня президент Украины Владимир Зеленский объявил о начале 40-дневной кампании ударов по российской территории. Ее цель, по словам главы государства, — «повлиять на государство-агрессора, чтобы заставить его закончить войну», пишет The Guardian (перевод — сайт Charter97.org).

За три недели Украина резко усилила атаки по военным объектам, нефтяной инфраструктуре, логистике и крупным российским городам.

Почему Зеленский говорит именно о 40 днях?

По мнению главы Украинского форума Chatham House Ориси Луцевич, число 40 имеет символическое значение и связано с православной традицией. «Послание заключается в том, что мы уже считаем вас мертвыми. Теперь вам решать, спасать себя или нет», — считает эксперт.

При этом срок кампании может иметь и политический расчет. По словам Луцевич, Киев стремится усилить давление на Кремль накануне выборов в Госдуму, перенося последствия войны в Москву и Санкт-Петербург.

Что включает эта кампания?

Речь идет не об одной операции, а сразу о нескольких направлениях. Украина наносит дальнобойные удары по нефтеперерабатывающим заводам, военным аэродромам, складам, портам и транспортной инфраструктуре, а также по объектам в оккупированном Крыму.

Военный аналитик Мик Райан называет происходящее «единой кампанией глубоких ударов», призванной подтолкнуть Москву к прекращению войны. По данным Генштаба Украины, к началу июля было выведено из строя почти 43% российских нефтеперерабатывающих мощностей, а ущерб отрасли оценивается в 13,5 млрд долларов.

Какой эффект уже заметен?

Жители Москвы и Санкт-Петербурга впервые в таком масштабе столкнулись с последствиями войны. После атак на нефтяную инфраструктуру в ряде регионов возникли очереди на автозаправках, а в Крыму удары по мостам и дорогам осложнили снабжение полуострова.

По оценке американского Института изучения войны (ISW), успешные удары Украины уже вызвали внутренние споры в российском информационном пространстве. «Комментаторы обвиняют федеральные власти в неспособности создать эффективную систему защиты критической инфраструктуры», — говорится в докладе.

Повлияла ли кампания на международную поддержку Украины?

Успехи украинских ударов могли изменить отношение администрации президента США Дональда Трампа к Киеву. После саммита НАТО в Анкаре президент США заявил, что Украина может получить лицензию на производство ракет-перехватчиков Patriot.

«Это был крупнейший успех саммита. Еще недавно подобный сценарий казался невероятным», — убеждена Орисия Луцевич.

Что будет дальше?

В Киеве рассматривают возможность дальнейшего усиления ударов по российской военной инфраструктуре. Среди обсуждаемых вариантов — применение новых украинских баллистических ракет по защищенным военным объектам и расширение операций против логистики российских войск. По мнению экспертов, несмотря на название, 40-дневная кампания может не завершиться в обозначенный срок, а стать частью долгосрочной стратегии давления на Россию.

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