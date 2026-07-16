Федоров отказался от должности, которую ему предложил Зеленский 1 16.07.2026, 13:36

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Михаил Федоров

Фото: Getty Images

Также уволенный глава Минобороны Украины рассказал о конфликте с главкомом Сырским.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил министру обороны Михаилу Федорову должность советника, однако тот ответил отказом.

Об этом в четверг, 16 июля, рассказал Федоров во время брифинга, пишет New Voice.

«У нас нормальный был разговор вчера с президентом, он предложил стать советником или найти какой-нибудь другой путь остаться в команде. Я от советника отказался. У меня никогда не было цели стать министром, оставаться министром, искать себе должности», — заявил он.

Федоров добавил, что его нельзя обвинить в том, что он занимался политической деятельностью, коррупцией или «выстраивал какие-то схемы».

«Я семь лет вместе с президентом проводил реформы и находился в тех „горячих точках“ трансформации страны, куда меня направляли. Но сегодня вопрос не обо мне. Сегодня вопрос обо всех нас. Мы либо закрываем глаза и говорим: ладно, пусть все остается как было. Либо говорим: стоп, украинский народ вообще-то умеет воевать», — отметил министр, подчеркнув, что необходимо «менять подходы и говорить правду».

Михаил Федоров отметил, что «разговор был нормальным, но, скажем так, выбор, наверное, был сделан или будет сделан».

Во время брифинга министр также заявил, что Украине необходимо сменить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, чтобы «победить врага асимметрично».

Федоров подтвердил конфликт с главнокомандующим, заявив, что Сырский блокировал все его инициативы и не был готов обсуждать проблемы, зато «готов плести интриги».

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