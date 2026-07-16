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Богатейшие россияне прячут свои активы от Кремля за рубежом

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  • 16.07.2026, 14:11
  • 1,814
Богатейшие россияне прячут свои активы от Кремля за рубежом

Об этом рассказали сами миллиардеры.

Крупнейшие российские бизнесмены, включая людей из близкого окружения Путина, за последний год вывели за рубеж миллиарды долларов на фоне опасений за экономику страны, бюджет и возможные действия государства против их активов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на шестерых состоятельных россиян и людей, знакомых с финансовыми решениями представителей элиты (перевод — сайт Charter97.org).

По данным издания, в последние месяцы богатейшие россияне начали менять структуру своих вложений, переводя средства в криптовалюты, золото, зарубежную недвижимость и частные инвестиционные фонды, особенно на Ближнем Востоке.

«Сдвиг в портфелях крупнейших российских состояний ускорился в последние месяцы», — пишет Bloomberg, бизнесмены все сильнее опасаются давления со стороны властей и возможной потери контроля над собственными активами.

После начала войны в Украине в 2022 году многие российские предприниматели столкнулись с санкциями Запада, заморозкой собственности и необходимостью возвращать бизнес в российскую юрисдикцию. Однако внутри страны появились новые риски: с 2024 года власти усилили практику изъятия активов у отдельных предпринимателей.

Дополнительное давление создает замедление экономики. Снижение темпов роста с 2025 года ударило по доходам бизнеса и уменьшило возможности для сохранения капитала внутри России.

По оценкам собеседников Bloomberg, объем неофициального вывода средств из страны в 2026 году уже исчисляется десятками миллиардов долларов. В эту сумму входят операции, которые сложно отследить, включая переводы через криптовалюты.

«Российская элита все больше ищет способы защитить свои состояния от внутренних рисков», — считают авторы материала. Даже самые влиятельные бизнесмены не чувствуют полной безопасности внутри страны.

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