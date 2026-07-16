Богатейшие россияне прячут свои активы от Кремля за рубежом 2 16.07.2026, 14:11

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Об этом рассказали сами миллиардеры.

Крупнейшие российские бизнесмены, включая людей из близкого окружения Путина, за последний год вывели за рубеж миллиарды долларов на фоне опасений за экономику страны, бюджет и возможные действия государства против их активов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на шестерых состоятельных россиян и людей, знакомых с финансовыми решениями представителей элиты (перевод — сайт Charter97.org).

По данным издания, в последние месяцы богатейшие россияне начали менять структуру своих вложений, переводя средства в криптовалюты, золото, зарубежную недвижимость и частные инвестиционные фонды, особенно на Ближнем Востоке.

«Сдвиг в портфелях крупнейших российских состояний ускорился в последние месяцы», — пишет Bloomberg, бизнесмены все сильнее опасаются давления со стороны властей и возможной потери контроля над собственными активами.

После начала войны в Украине в 2022 году многие российские предприниматели столкнулись с санкциями Запада, заморозкой собственности и необходимостью возвращать бизнес в российскую юрисдикцию. Однако внутри страны появились новые риски: с 2024 года власти усилили практику изъятия активов у отдельных предпринимателей.

Дополнительное давление создает замедление экономики. Снижение темпов роста с 2025 года ударило по доходам бизнеса и уменьшило возможности для сохранения капитала внутри России.

По оценкам собеседников Bloomberg, объем неофициального вывода средств из страны в 2026 году уже исчисляется десятками миллиардов долларов. В эту сумму входят операции, которые сложно отследить, включая переводы через криптовалюты.

«Российская элита все больше ищет способы защитить свои состояния от внутренних рисков», — считают авторы материала. Даже самые влиятельные бизнесмены не чувствуют полной безопасности внутри страны.

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