На польско-белорусской границе начался ремонт дороги 16.07.2026, 14:18

Иллюстрационное фото

Очередь грузовиков может увеличиться.

На терминале «Корощин» начались дорожные работы, из-за которых время ожидания грузовиков на въезде в Польшу через «Козловичи — Кукурыки» может вырасти

Люблинское управление таможенно-налоговой службы предупредило о возможном увеличении простоя фур на границе. Причина — ремонт покрытия на въездной площадке пункта пропуска. Часть внутренних маневровых дорог на время работ перекрыта, что уменьшило число доступных парковочных мест и замедлило выезд транспорта с терминала. На объекте временно изменена схема организации движения. Работы планируют завершить примерно за три месяца — к середине октября.

По данным Госпогранкомитета Беларуси, за прошедшие сутки польские и литовские контролирующие службы обработали лишь около четверти грузовиков от обычного объёма.

Ситуация на других переходах на утро 16 июля:

Литва, «Мядининкай» («Каменный Лог»): к 10:00 въезда ожидали 110 фур; за сутки оформлено лишь около 20% большегрузов от нормы.

Литва, «Шальчининкай» («Бенякони»): очередь — 80 грузовиков, оформлено 36% от нормы.

Польша, «Бобровники» («Берестовица»): принято на территорию около 21% фур.

Отдельно фиксируется очередь легкового транспорта — около 300 машин перед переходами «Кузница Белостоцкая» («Брузги»), «Мядининкай» («Каменный Лог») и «Шальчининкай» («Бенякони»). За сутки оформлено 43% легковых автомобилей.

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