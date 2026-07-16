На даче под Смолевичами нашли гриб странной формы 1 16.07.2026, 14:31

2,202

Его запах чувствуется издалека.

С редакцией Onliner.by связалась Марина. Женщина нашла на своей даче в Смолевичском районе гриб необычной формы. В этом году такие грибы на участке выросли впервые, да и раньше в жизни она их никогда не встречала. Не заметить их невозможно: очень резкий запах ощущается издалека.

— Растет в разных местах на участке, но именно среди растений, напоминающих мох. Видимо, там наиболее влажно.

Он очень «пахучий». На расстоянии вытянутой руки рядом с ним уже трудно находиться. А еще вокруг него постоянно кружит рой мух. После первой «встречи» мне чуть не стало плохо. Именно из-за запаха мы и начали выяснять, что это такое.

Как рассказывает Марина, Google по фотографии подсказал, что это «сморчок вонючий» (чаще всего его также называют фаллюс нескромный, мутинус Равенеля. В Красную книгу Беларуси он занесен как редкий вид. Это необычный гриб, известный своим неприятным запахом и очень быстрым ростом — до 5 мм в минуту. Взрослый гриб имеет фаллическую форму и привлекает мух, которые разносят его споры).

Журналисты решили уточнить у специалиста по грибам Саши Горбацевича, что это на самом деле.

— Это мутинус Равенеля, народное название — сморчок вонючий. Он относится к семейству весёлковых. В дикой природе практически не встречается, но на приусадебных участках растет довольно часто. Некоторые пишут, что это редкий гриб, занесенный в Красную книгу, но это не соответствует действительности.

Гриб происходит из Северной Америки. В Европу он попал случайно в прошлом веке вместе с грунтом, который завозили в ботанические сады.

@maryna_vasilenko Встречайте! Чудо распрекрасное! Сморчок вонючий (чаще всего его также называют фаллюс нескромный, срамник, Мутинус Равенеля. В Красную книгу Беларуси он занесен как редкий вид. Это необычный гриб, известный своим неприятным запахом падали и молниеносным ростом (до 5 мм в минуту). Взрослый гриб имеет фаллическую форму и привлекает мух, которые разносят его споры. Нашли у себя на даче и уже не в первом месте🤢😂🙈 #Belarus #nature #краснаякнига #беларусь #tiktok ♬ оригинальный звук - maryna_vasilenko

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com