На даче под Смолевичами нашли гриб странной формы

На даче под Смолевичами нашли гриб странной формы1
- 16.07.2026, 14:31
- 2,202
Его запах чувствуется издалека.
С редакцией Onliner.by связалась Марина. Женщина нашла на своей даче в Смолевичском районе гриб необычной формы. В этом году такие грибы на участке выросли впервые, да и раньше в жизни она их никогда не встречала. Не заметить их невозможно: очень резкий запах ощущается издалека.
— Растет в разных местах на участке, но именно среди растений, напоминающих мох. Видимо, там наиболее влажно.
Он очень «пахучий». На расстоянии вытянутой руки рядом с ним уже трудно находиться. А еще вокруг него постоянно кружит рой мух. После первой «встречи» мне чуть не стало плохо. Именно из-за запаха мы и начали выяснять, что это такое.
Как рассказывает Марина, Google по фотографии подсказал, что это «сморчок вонючий» (чаще всего его также называют фаллюс нескромный, мутинус Равенеля. В Красную книгу Беларуси он занесен как редкий вид. Это необычный гриб, известный своим неприятным запахом и очень быстрым ростом — до 5 мм в минуту. Взрослый гриб имеет фаллическую форму и привлекает мух, которые разносят его споры).
Журналисты решили уточнить у специалиста по грибам Саши Горбацевича, что это на самом деле.
— Это мутинус Равенеля, народное название — сморчок вонючий. Он относится к семейству весёлковых. В дикой природе практически не встречается, но на приусадебных участках растет довольно часто. Некоторые пишут, что это редкий гриб, занесенный в Красную книгу, но это не соответствует действительности.
Гриб происходит из Северной Америки. В Европу он попал случайно в прошлом веке вместе с грунтом, который завозили в ботанические сады.
@maryna_vasilenko
Встречайте! Чудо распрекрасное! Сморчок вонючий (чаще всего его также называют фаллюс нескромный, срамник, Мутинус Равенеля. В Красную книгу Беларуси он занесен как редкий вид. Это необычный гриб, известный своим неприятным запахом падали и молниеносным ростом (до 5 мм в минуту). Взрослый гриб имеет фаллическую форму и привлекает мух, которые разносят его споры. Нашли у себя на даче и уже не в первом месте🤢😂🙈 #Belarus #nature #краснаякнига #беларусь #tiktok♬ оригинальный звук - maryna_vasilenko