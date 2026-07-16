«Соболенко может дорого стоить эта поездка» 16.07.2026, 15:23

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ФОТО: GETTY IMAGES

Зачем первая ракетка мира помпезно прилетела в Беларусь?

Первая ракетка мира Арина Соболенко прилетела на частном бизнес-джете Gulfstream IV в Минск 14 июля, чтобы открыть теннисные корты и провести мастер-класс на территории родной школы. «Белсат» спросил эксперта, что на самом деле может означать такой открытый визит топовой спортсменки, которая до сих пор ездила в Минск только тайно.

Встреча с хлебом-солью и танцами

После отдыха в Греции первая ракетка мира Арина Соболенко вместе с собакой и женихом – бразильским бизнесменом греческого происхождения и автогонщиком Георгиосом Франгулисом – прилетела чартерным рейсом в Минск. В аэропорту их встретили народными танцами и хлебом-солью, как можно было заметить в Instagram проекта First & Red, с которым сотрудничает Соболенко.

Известно, что теннисистка приняла участие в открытии теннисных кортов Tigerhood х First&Red (переулок Козлова, 11 в Минске). В рамках визита также заявлен мастер-класс от Арины в СДЮШОР «Смена» на Козлова, 11, автограф-сессия и возможность пообщаться с первой ракеткой мира. Такой возможностью, судя по соцсетям, решили воспользоваться сотни человек.

Сообщается, что проект будет социально направленным. После открытия двумя профессиональными грунтовыми кортами будут пользоваться дети и любители тенниса. Теперь у спортсменов будет современная база для занятий – там, где когда-то начинался путь первой ракетки мира.

Напомним, ранее Соболенко жаловалась, что ее занятия в Минске были сложными, так как в Белоруси не было государственной теннисной программы, как в других странах.

«Многие тренеры говорили мне, что я глупая, и что единственное, что я могу делать, это перебивать мяч – что я никогда не попаду в топ-100», – вспоминает она.

Потенциал в ней рассмотрел подсанкционный бизнесмен и один из «кошельков» Александра Лукашенко – Александр Шакутин. По ее словам, сейчас у них нет профессиональных связей, но она по-прежнему благодарна ему за поддержку в то время.

«Именно он по-настоящему поверил в меня. Были и другие люди, которые верили в меня, но именно он мне помог», – вспоминала теннисистка.

Попасть на открытие можно было по регистрации.

First & Red – это спортивный медиапроект, который продвигает теннисную культуру на русском языке, и сотрудничает с различными теннисистами. Помимо Соболенко, официальными лицами бренда являются Карен Хачанов, Александр Бублик и Диана Шнайдер. А Tigerhood – это название еще одного проекта по созданию именных теннисных кортов совместно с уже названной First & Red и Ариной Соболенко (изображение тигрицы – это ее известный символ и тату на руке).

Ранее Соболенко рассказывала, что последний раз была в Минске в декабре 2025-го.

«Я очень хотела бабушек увидеть. Я их не видела два года», – объясняла она.

Почему именно сейчас Соболенко решила открыто приехать в Минск?

Спортивный блогер и журналист Ярослав Писаренко высказал «Белсату» свое мнение по поводу этого визита. По его мнению, это букмекерская акция вместе с компаниями, которые продвигает Соболенко.

«Для меня это выглядит просто как букмекерская акция. То есть Соболенко сотрудничает с этими First & Red и насколько я понимаю, это их акция, уже не первый раз они там что-то устраивают по всему миру. Вот теперь решили в Минск завезти Соболенко на открытие вот этих кортов. Это то, что я точно знаю», – сказал Ярослав Писаренко.

По мнению эксперта, стоит сейчас спрашивать не о том, что за корты она открывает, а почему именно сейчас Арина Соболенко решила так «помпезно въехать в Минск», хотя до этого прилетала тайно и не часто. Даже сейчас ни одного фото или видео из Минска в ее личном аккаунте нет.

«Главное здесь, что приезд Соболенко в Минск – это в некотором смысле такой стейтмент, так как до сих пор она уже очень давно не была в Минске. А когда она приезжала в Минск, мы об этом узнали прямо через сторисы или посты каких-то людей. Она сама это никак не публиковала. Арина Соболенко, которая очень активна в соцсетях, в Инстаграме не сделала ни ростика, ни рилсика, ни фоточки из Минска. А сейчас мы видели видео, как ее хлебом-солью встретили возле трапа самолета. И это уже выглядит как такой супер желательный и гость, которого очень долго ждали. Поэтому главный интерес – почему именно сейчас вот Арина Соболенко решила так помпезно въехать в Минск?» – задался вопросом Ярослав Писаренко.

По его мнению, ей может дорого стоить эта поездка. И еще намного больше, если она не сможет избежать встречи с Александром Лукашенко.

«Она могла спокойно заниматься своей карьерой и рекламными контрактами, ведь если посмотреть на статистику, у нее начали очень расти зарплаты от рекламных контрактов. Думаю, если эта встреча [с Александром Лукашенко] произойдет действительно, эти вопросы [об отношении к войне в Украине] снова возникнут. Думаю, что Соболенко будет иметь много проблем именно с точки зрения имиджа: те бренды, которые с нею сотрудничают, могут пересмотреть свое отношение к Соболенко. Думаю, для нее это будет стоить очень дорого. Поэтому мне все казалось, что она очень не хочет этой гипотетической встречи. Но сумеет ли она не попасть на эту встречу – у меня есть большой вопрос».

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