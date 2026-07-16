«Что это за приколы такие?» 16.07.2026, 15:36

Вопросы к «Белтелекому».

Житель Могилева под ником super.mogilev записал видеообращение к компании «Белтелеком», в котором рассказал о проблемах, с которыми столкнулся. Оно опубликовано в соцсети Threads.

Сайт Charter97.org приводит текст обращения:

- Выскочила новость, интервью у какого-то представителя «Белтелекома», который все расхваливал, какой хороший интернет у них, все замечательно.

На днях купили тестю новый телевизор. В магазине нам поставили приложение «Смарт-Зала». Приехали домой, начали устанавливать. Подключил к интернету, на что выдало ошибку. Звоню в техническую поддержку, объясняю. Мне говорят, установите просто «Зала». Я говорю, так это новый телевизор, не старый. Нет, все равно, установите просто «Зала». Устанавливаем, приложение загружается, не ставится, что делать? Он говорит, ну тогда получается, у вас новый телевизор. Я говорю, что об этом раза три или четыре сказал.

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Приехал в «Белтелеком». Даю им этого динозавра, говорю, подключили тариф «Ясно 200». Это старый модем, который не выдает заявленную скорость. Дайте нам, пожалуйста, модем новый, чтобы он соответствовал тарифу. На что получаем ответ, что новых модемов нет.

У меня есть французская симка, которая в роуминге в Беларуси ловит интернет. Она выдает, бывает, скорость больше, чем то, что выдает модем с усилителем. Так вот, «Белтелеком», с каких пор у вас все так прекрасно и замечательно с интернетом в Беларуси? Когда у вас столько проблем, которые не решены вообще. Чтобы новый телевизор подключить, кабель надо тянуть.

Подключаешь самый хороший тариф, самый мощный у вас этот «Ясно 500». Wi-Fi не должен выдавать такие скорости, только подключение напрямую через кабель. Напрямую через кабель подключаешь, все равно просадки с интернетом. Что это за приколы такие? С каких пор у вас все так замечательно? Ребята, у кого так же, пишите в комментариях свои случаи. Интересно, я один с такими проблемами от Белтелекома? Или все-таки действительно у них все не так сказочно, как они это все расписывают в интервью?

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