Премьер Великобритании – украинцам: Ваша борьба – это наша борьба 16.07.2026, 15:50

КИР СТАРМЕР

ФОТО: GETTY IMAGES

Киев может рассчитывать на поддержку со стороны Соединенного Королевства.

Кир Стармер во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве заявил, что поддержка Украины со стороны Лондона останется неизменной, пишет «Укринформ».

«Поддержка Великобритании... никогда не изменится, это в нашей крови. Флаги (Украины — ред.) развеваются на церквях и ратушах по всей стране на протяжении всего этого конфликта. Ваша борьба — это наша борьба. Ваша безопасность — это наша безопасность, и Соединенное Королевство будет непоколебимым», — сказал Стармер.

Он подчеркнул, что в (вопросе помощи Украине Великобритания заключила сделку с ЕС по поддержке Украины на €90 млрд - Новости Беларуси - Хартия'97) в Великобритании существует межпартийная поддержка.

«Во время моего последнего выступления вчера в парламенте все партии объединились, чтобы еще раз заявить, что мы будем стоять на стороне Украины столько, сколько потребуется. Я уверен, что поддержка Украины со стороны Соединенного Королевства не пошатнется», — заявил глава правительства.

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