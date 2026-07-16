закрыть
16 июля 2026, четверг, 15:56
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Премьер Великобритании – украинцам: Ваша борьба – это наша борьба

  • 16.07.2026, 15:50
Премьер Великобритании – украинцам: Ваша борьба – это наша борьба
КИР СТАРМЕР
ФОТО: GETTY IMAGES

Киев может рассчитывать на поддержку со стороны Соединенного Королевства.

Кир Стармер во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве заявил, что поддержка Украины со стороны Лондона останется неизменной, пишет «Укринформ».

«Поддержка Великобритании... никогда не изменится, это в нашей крови. Флаги (Украины — ред.) развеваются на церквях и ратушах по всей стране на протяжении всего этого конфликта. Ваша борьба — это наша борьба. Ваша безопасность — это наша безопасность, и Соединенное Королевство будет непоколебимым», — сказал Стармер.

Он подчеркнул, что в (вопросе помощи Украине Великобритания заключила сделку с ЕС по поддержке Украины на €90 млрд - Новости Беларуси - Хартия'97) в Великобритании существует межпартийная поддержка.

«Во время моего последнего выступления вчера в парламенте все партии объединились, чтобы еще раз заявить, что мы будем стоять на стороне Украины столько, сколько потребуется. Я уверен, что поддержка Украины со стороны Соединенного Королевства не пошатнется», — заявил глава правительства.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Есть хорошие новости из-за океана
Есть хорошие новости из-за океана Юрий Федоренко
Конец газовой сверхдержавы
Конец газовой сверхдержавы Игорь Волобуев
Си превращает Россию в гигантский Пакистан
Си превращает Россию в гигантский Пакистан Леонид Невзлин
Последний ястреб Америки
Последний ястреб Америки Виталий Портников