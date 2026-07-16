Премьер Великобритании – украинцам: Ваша борьба – это наша борьба
- 16.07.2026, 15:50
Киев может рассчитывать на поддержку со стороны Соединенного Королевства.
Кир Стармер во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве заявил, что поддержка Украины со стороны Лондона останется неизменной, пишет «Укринформ».
«Поддержка Великобритании... никогда не изменится, это в нашей крови. Флаги (Украины — ред.) развеваются на церквях и ратушах по всей стране на протяжении всего этого конфликта. Ваша борьба — это наша борьба. Ваша безопасность — это наша безопасность, и Соединенное Королевство будет непоколебимым», — сказал Стармер.
Он подчеркнул, что в (вопросе помощи Украине Великобритания заключила сделку с ЕС по поддержке Украины на €90 млрд - Новости Беларуси - Хартия'97) в Великобритании существует межпартийная поддержка.
«Во время моего последнего выступления вчера в парламенте все партии объединились, чтобы еще раз заявить, что мы будем стоять на стороне Украины столько, сколько потребуется. Я уверен, что поддержка Украины со стороны Соединенного Королевства не пошатнется», — заявил глава правительства.