Украинский спецназ уничтожил российский бомбардировщик Су-24М в Крыму 2 16.07.2026, 16:44

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Уникальная операция в тылу врага.

Спецназовцы Центра специального назначения «Омега» Национальной гвардии Украины уничтожили российский бомбардировщик Су-24М на военном аэродроме «Саки» во временно оккупированном Крыму. Об этом сообщил командующий НГУ Александр Пивненко в Facebook.

Он отметил, что операцию провели боевые водолазы ЦСН «Омега». Пивненко подчеркнул, что они подтвердили способность наносить высокоточные удары по приоритетным целям противника глубоко в его тылу.

«После обнаружения актуальной цели было проведено тщательное планирование операции. В момент, когда самолет готовился к боевому вылету для нанесения очередных ударов по территории Украины, ударные беспилотники «Омеги» поразили цель», - рассказал командующий НГУ.

Пивненко поделился, что первый дрон попал в носовую часть бомбардировщика, а второй БПЛА нанес повторный удар в район топливных баков, окончательно уничтожив его.

«Этот результат является ещё одним подтверждением того, что Национальная гвардия Украины системно наращивает возможности по применению ударных беспилотных систем на значительной оперативной глубине», - добавил командующий НГУ.

Кроме того, Пивненко рассказал, что подразделения 1-го корпуса НГУ «Азов» и 2-го корпуса НГУ «Хартия» также эффективно выполняют боевые задачи на дальностях свыше 100 километров. По его словам, основными целями становятся логистические маршруты, склады боеприпасов, пункты управления, средства противовоздушной обороны, а также места сосредоточения личного состава и авиация врага.

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