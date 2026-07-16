Китай бьет тревогу по поводу западного искусственного интеллекта 16.07.2026, 17:04

Пекин объявил модель ИИ от Anthropic потенциальной угрозой.

Китай усиливает контроль над зарубежными системами искусственного интеллекта и рассматривает возможность еще сильнее ограничить их использование внутри страны. Пекин все чаще воспринимает передовые ИИ-модели как вопрос национальной безопасности, пишет The National Interest (перевод — сайт Charter97.org).

Поводом для новой волны обсуждений стало решение Национальной базы данных уязвимостей Китая (NVDB), которая признала модель Claude Code от американской компании Anthropic потенциальной угрозой. По данным регулятора, система могла незаметно передавать часть пользовательских данных на внешние серверы без согласия пользователей.

«Они не ошибаются», — заявил директор по защищенным ИИ-решениям Suzu Labs Джейкоб Крелл. По его словам, в одной из версий Claude Code действительно использовался механизм, способный определять пользователей из Китая и незаметно встраивать служебные метки в системные запросы. Anthropic объяснила эту функцию борьбой с несанкционированным использованием сервиса.

После публикации предупреждения ряд китайских компаний, включая Alibaba, запретили использование Claude Code в своих корпоративных сетях.

Параллельно власти Китая обсуждают новые правила, которые могут ограничить экспорт наиболее мощных отечественных ИИ-моделей. По данным издания, Министерство коммерции уже проводит консультации с Alibaba и ByteDance о создании многоуровневой системы доступа к передовым разработкам.

«Технический вопрос о наличии бэкдора уже вторичен. Государства начинают относиться к ИИ-инфраструктуре так же, как когда-то к стратегическим объектам», — считает глава BreachLock Симант Сехгал.

США и Китай все активнее рассматривают искусственный интеллект как стратегический ресурс. По мнению экспертов, эпоха свободного глобального обмена передовыми ИИ-технологиями постепенно уступает место цифровым границам и государственному контролю.

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