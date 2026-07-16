Россияне начали умирать в очередях за бензином

Россияне начали умирать в очередях за бензином1
- 16.07.2026, 17:25
Зафиксированы как минимум два случая смерти.
В городе Лысьва (Пермский край) вечером 14 июля во время ожидания на АЗС скончался 80-летний мужчина, пишет The Moscow Times со ссылкой на местную газету «Искра».
Как рассказали в Минздраве Прикамья, прибывшая бригада скорой помощи проводила реанимационные мероприятия, однако спасти пенсионера не удалось. Предварительной причиной смерти названа сердечная недостаточность.
Ранее в Петрозаводске (Республика Карелия) в очереди на заправку умер 75-летний водитель. Трагический инцидент произошел возле Республиканской больницы. В МВД подтвердили факт смерти, однако её причину не уточнили.