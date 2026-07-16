Россияне начали умирать в очередях за бензином 1 16.07.2026, 17:25

ФОТО: MEDUZA.IO

Зафиксированы как минимум два случая смерти.

В городе Лысьва (Пермский край) вечером 14 июля во время ожидания на АЗС скончался 80-летний мужчина, пишет The Moscow Times со ссылкой на местную газету «Искра».

Как рассказали в Минздраве Прикамья, прибывшая бригада скорой помощи проводила реанимационные мероприятия, однако спасти пенсионера не удалось. Предварительной причиной смерти названа сердечная недостаточность.

Ранее в Петрозаводске (Республика Карелия) в очереди на заправку умер 75-летний водитель. Трагический инцидент произошел возле Республиканской больницы. В МВД подтвердили факт смерти, однако её причину не уточнили.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com