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Россияне начали умирать в очередях за бензином

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  • 16.07.2026, 17:25
Россияне начали умирать в очередях за бензином
ФОТО: MEDUZA.IO

Зафиксированы как минимум два случая смерти.

В городе Лысьва (Пермский край) вечером 14 июля во время ожидания на АЗС скончался 80-летний мужчина, пишет The Moscow Times со ссылкой на местную газету «Искра».

Как рассказали в Минздраве Прикамья, прибывшая бригада скорой помощи проводила реанимационные мероприятия, однако спасти пенсионера не удалось. Предварительной причиной смерти названа сердечная недостаточность.

Ранее в Петрозаводске (Республика Карелия) в очереди на заправку умер 75-летний водитель. Трагический инцидент произошел возле Республиканской больницы. В МВД подтвердили факт смерти, однако её причину не уточнили.

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