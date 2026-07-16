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Минчанин о зарплате: Не то, чтобы жить — даже выживать тяжело

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  • 16.07.2026, 17:40
  • 2,226
Минчанин о зарплате: Не то, чтобы жить — даже выживать тяжело
Фото: Tut.by

Денег хватает только на еду и жилье.

Белорусы в соцсетях обсуждают уровень зарплат и сравнивают их со своими расходами.

«Выскажи свое непопулярное мнение и беги, — пишет житель Минска под ником keonorixd. — В Минске с зарплатой меньше тысячи баксов не то, чтобы жить, даже выживать тяжело».

Другие пользователи соцсети ответили ему, что ситуация в регионах страны не лучше, чем в столице. Сайт Charter97.org приводит самые популярные комментарии под постом:

— А почему только в Минске? У вас цены на продукты другие?

— Не все на продуктах завязано. Есть еще сферы обслуживания и недвижимости, в Минске порядком дороже выходит, чем в регионах.

— Стоимость покупки или аренды жилья — разница в два раза больше, чем в регионах. Также, как и цены на такси, рестораны, бары, квесты, стрижка, маникюр, медицина, автосервис. Продолжать?

— Да и на полторы «штуки» баксов в нынешнее время не сильно разгуляешься, так—то.

— Даже с учетом своего жилья это не особо много. Еда — около 600-1000, здоровье, врачи, обязательные платежи, подписки, отложить на будущее, развлечения — минимум две тысячи уходит спокойно. а ведь и одеваться надо еще.

— Очень богато — на тысячу отложить. Я обычно встречаю людей, которые живут одним днем, никаких откладываний.

— В других городах то же самое.

— С чего вы взяли, что это непопулярное мнение и сразу нужно куда-то бежать?

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