Минчанин о зарплате: Не то, чтобы жить — даже выживать тяжело

Минчанин о зарплате: Не то, чтобы жить — даже выживать тяжело5
- 16.07.2026, 17:40
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Денег хватает только на еду и жилье.
Белорусы в соцсетях обсуждают уровень зарплат и сравнивают их со своими расходами.
«Выскажи свое непопулярное мнение и беги, — пишет житель Минска под ником keonorixd. — В Минске с зарплатой меньше тысячи баксов не то, чтобы жить, даже выживать тяжело».
Другие пользователи соцсети ответили ему, что ситуация в регионах страны не лучше, чем в столице. Сайт Charter97.org приводит самые популярные комментарии под постом:
— А почему только в Минске? У вас цены на продукты другие?
— Не все на продуктах завязано. Есть еще сферы обслуживания и недвижимости, в Минске порядком дороже выходит, чем в регионах.
— Стоимость покупки или аренды жилья — разница в два раза больше, чем в регионах. Также, как и цены на такси, рестораны, бары, квесты, стрижка, маникюр, медицина, автосервис. Продолжать?
— Да и на полторы «штуки» баксов в нынешнее время не сильно разгуляешься, так—то.
— Даже с учетом своего жилья это не особо много. Еда — около 600-1000, здоровье, врачи, обязательные платежи, подписки, отложить на будущее, развлечения — минимум две тысячи уходит спокойно. а ведь и одеваться надо еще.
— Очень богато — на тысячу отложить. Я обычно встречаю людей, которые живут одним днем, никаких откладываний.
— В других городах то же самое.
— С чего вы взяли, что это непопулярное мнение и сразу нужно куда-то бежать?