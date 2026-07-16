За узбекистанцами в Беларуси будет следить милиция 5 16.07.2026, 18:33

1,710

Иван Кубраков

Такую задачу поставил глава МВД Кубраков.

Работники из Узбекистана не должны остаться без внимания сотрудников Министерства внутренних дел, заявил руководитель ведомства Иван Кубраков 16 июля на совещании УВД Витебского облисполкома.

По его словам, узбекским работникам следует разъяснить, что «в Беларуси живут законопослушные граждане», здесь безопасно, поэтому иностранным работникам «необходимо соблюдать действующее законодательство» (на основании видеофрагмента, опубликованного пресс-службой МВД).

«Наша задача — оказать гостям всю необходимую помощь: от регистрации до полноценной адаптации в Беларуси. Ведь люди приехали в другую страну, есть разница в менталитете, — цитирует Кубракова пресс-служба МВД. — Нужно относиться к этому с пониманием, доступно и подробно разъяснять особенности нашего законодательства. Но еще раз акцентирую: наша ключевая цель это оказание реальной помощи! Участковые инспекторы милиции и сотрудники подразделений по гражданству и миграции должны понимать, что если вопрос входит в нашу компетенцию, решаем его в обязательном порядке. Если нет, делаем это совместно с другими органами власти».

Беларусь по-прежнему сохраняет привлекательность для мигрантов, в том числе трудовых, утверждает министр.

По его словам, для поддержания стабильной ситуации органы внутренних дел реализовали мероприятия по профилактике правонарушений и преступлений с участием указанной категории лиц. Обстановку в этой сфере МВД считает управляемой, не оказывающей «влияния на общественную безопасность и социально-политическую обстановку в стране».

Как сообщалось, 255 жителей Андижанской области Узбекистана ранее были «организованно направлены и трудоустроены в Витебской области».

15 июля узбекские работники высказали недовольство условиями жизни и зарплатой, поскольку после вычетов на еду и расходы на ежедневные нужды у них останется около 200 долларов. Они просили вернуть их на родину. Однако 16 июля трудовые мигранты записали новое видео, в котором утверждалось, что спорные вопросы решены.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com