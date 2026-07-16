Бензин со всей России начали свозить в Москву 16.07.2026, 19:11

Тем временем в регионах РФ вводят ограничения на продажу топлива.

Российские власти запустили кампанию по приоритетному снабжению топливом Москвы, вытягивая бензин из удаленных регионов, которые один за другим вводят ограничения на АЗС — от QR-кодов до продаж по четным и нечетным дням.

Несмотря на остановку НПЗ в Капотне, который обеспечивал до 40% потребления топлива в столице, а также удары ВСУ по близлежащим заводам в Рязани и Ярославле, Москва остается регионом с самым доступным бензином, следует из подсчетов Сбера, Альфа-банка и Т-банка (их публикует «Медиазона».

Так, в столице 85% заправок продали топливо хотя бы раз за сутки 13–14 июля, тогда как в среднем по стране нет бензина на каждой третьей АЗС (доля активных составляет 67%). В отдельных субъектах не работает около половины заправочных станций: это Крым, Ненецкий автономный округ, Чукотка (активны 50% АЗС); Якутия и Кировская область (55% АЗС активны). В Тамбовский, Брянской, Архангельской областях, а также в республике Марий Эл и Калмыкии открыты 60% или меньше.

В Москве — минимальные очереди на АЗС: 40% заправок открыты, и за бензином стоят менее 5 машин, отмечает Янис Клюге, эксперт германского Центра проблем международной безопасности. В целом по крупным городам лишь 20% заправок не имеют очередей, а, например, в Ростове, Новороссийске, Липецке, Твери и Екатеринбурге таких меньше 10%. Москва и Санкт-Петербург находятся в приоритете, констатирует Клюге.

Распределение бензина с начала мая переведено на «ручной контроль» правительства, которое практически ежедневно проводит совещания с нефтяными компаниями, давая указания о приоритетных отгрузках. По оценкам источников Reuters, производство бензина сейчас покрывает лишь две трети внутреннего потребления — оно составляет около 80 тысяч тонн в сутки при спросе до 120 тысяч тонн.

Объемы нефтепереработки в России в июле, по оценкам Energy Intelligence, опустились до 3,58 млн баррелей в сутки, что может быть самым низким уровнем как минимум с 2002 года. Это на 30% ниже, чем в июле-2025. В настоящий момент нехватка нефтепродуктов России в настоящий момент достигает 400-600 тысяч тонн в месяц, оценивают в Energy Intelligence.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com