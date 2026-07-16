Белорус угрожал взорвать агрогородок 16.07.2026, 19:17

Инцидент произошел в Рогачевском районе.

Суд в Рогачевском районе приговорил 64-летнего жителя агрогородка Звонец к трем месяцам ареста за ложное сообщение о готовящемся взрыве. Мужчина позвонил в милицию и пригрозил взорвать дом и весь агрогородок, требуя отпустить свою сожительницу, сообщили в прокуратуре.

Как установило следствие, утром 20 апреля сожительница мужчины ушла на работу и не вернулась домой. Оставшись один, он выпил несколько бутылок спиртного.

Вечером мужчина дважды позвонил на 102 и заявил, что, если его сожительницу не отпустят, он взорвет дом и агрогородок.

На место прибыли сотрудники милиции, МЧС, Следственного комитета и скорой помощи. Выйдя из дома, мужчина продемонстрировал блестящий металлический предмет и продолжил угрожать взрывом. Позже выяснилось, что это был обычный фонарик. Задержали его бойцы ОМОНа.

Как оказалось, в тот день сожительницу мужчины действительно задержали, однако не по уголовному делу. Ее привлекли к административной ответственности за уклонение от работы родителей, обязанных возмещать государству расходы на содержание детей.

В суде обвиняемый полностью признал вину и раскаялся. Суд назначил ему три месяца ареста, а также принудительное лечение от хронического алкоголизма по месту отбывания наказания.

Кроме того, мобильный телефон, с которого мужчина звонил в милицию, конфисковали в доход государства. С него также взыскали более 450 рублей в счет расходов, связанных с выездом экстренных служб. Приговор вступил в законную силу.

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