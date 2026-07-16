CNN: Вскрылась очередная ложь кремлевской пропаганды 1 16.07.2026, 16:06

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Константиновка показала, почему наступление России буксует.

Действия армии РФ в Донецкой области стало примером того, какой ценой Москва добивается даже минимальных территориальных успехов. Заявление Минобороны РФ о полном захвате города 3 июля не соответствует ситуации на фронте, пишет CNN (перевод — сайт Charter97.org).

В подтверждение своих слов российское военное ведомство опубликовало видеозаписи с флагами в разных районах города. Однако данные украинских военных, геолокация опубликованных кадров и карты независимых аналитиков свидетельствуют, что значительная часть Константиновки все еще не находится под контролем российских войск.

Президент Украины Владимир Зеленский воспользовался этим заявлением и предложил Путину встретиться в городе для переговоров, «если он действительно находится под контролем Москвы».

За последний год Россия медленно продвигалась к Константиновке, неся огромные потери. Западные чиновники и украинская сторона ранее оценивали российские потери в до 35 тысяч убитых и раненых ежемесячно. Такая цена стала следствием массированных штурмов и широкого применения украинских беспилотников.

За это время город практически превратился в руины. Если летом 2025 года там еще работали рынок и магазины, то весной 2026-го большинство кварталов были разрушены, а единственная дорога снабжения оказалась под постоянными ударами российских дронов.

«Враг рисует победы на экранах, но на практике уничтожается нашими подразделениями. Город стоит. Оборона продолжается», — цитирует CNN сообщение украинского 19-го армейского корпуса.

История Константиновки показывает главную проблему российской кампании. «Самые незначительные достижения приходится выдавать за крупные победы, хотя в действительности они еще не достигнуты», — считают журналисты. Даже в случае полного захвата города путь к ключевым целям России — Краматорску и Славянску — может занять еще многие месяцы и потребовать новых масштабных потерь.

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