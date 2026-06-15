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Зеленский предложил Путину встречу

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  • 15.06.2026, 15:10
  • 2,798
Зеленский предложил Путину встречу
Фото: ТАСС

Встречу предлагалось провести с участием лидеров США и ЕС.

Украина направила запрос на личную встречу президента Владимира Зеленского с кремлевским диктатором Владимиром Путиным во время саммита «Большой семерки». Об этом сообщил сам Зеленский, передает Reuters.

Отмечается, что встречу предлагалось провести с участием лидеров США и Европейского Союза.

«Там будут присутствовать Трамп (президент США Дональд Трамп, - ред.) и Макрон (президент Франции Эммануэль Макрон, - ред.), то есть европейцы плюс Америка. Это хорошая возможность встретиться всем вместе», – заявил Зеленский.

Впрочем, по словам президента, РФ в очередной раз продемонстрировала, что она не готова к диалогу о завершении войны.

По словам президента, США согласились пригласить Путина на встречу, которая должна была начаться уже в этот понедельник. Также украинский чиновник заявил, что Зеленский озвучивал это предложение президенту Франции Макрону. Кроме того, Украина передала приглашение непосредственно российским коллегам. Однако четкого ответа так и не последовало.

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