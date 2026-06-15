Гомельчанка сама за свои деньги делает ремонт в подъезде малосемейки и показывает, как у нее получается 8 15.06.2026, 16:46

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Фото: Threads

В ЖЭУ средств на капремонт нет.

В условиях отсутствия перспектив капремонта в малосемейке жительница Гомеля своими силами решила привести в порядок свой подъезд. Результатами она делится в соцсети, заметил «Флагшток».

Ремонт в своем подъезде в доме по улице Владимирова в свободное время делает Ольга, которая работает массажисткой и косметологом. Фото облагораживания подъезда она начала выкладывать в мае, когда покрасила и украсила обгоревший этажный электрощит:

«Не место красит человека, а человек место. Всего вечер — и у этого щитка новая жизнь».

Фото: Threads

Затем взялась за стены, которая зашпатлевала и покрасила, за линолеум и двери на общий балкон. Ольга объяснила:

«Продолжаю историю одной старой малосемейки, в которой живут бабушки и дедушки. Почти месяц назад я взяла на себя ответственность и начала ремонт не только у своей двери, но и у соседей. Так получилось, что мои соседи — глубоко пожилые люди. Делаю я сама — своими руками до работы или после, соответственно за свои деньги».

Фото: Threads

Она рассказала, что для закупки линолеума и замены двери собирала донаты через эфиры в ТикТоке, предложила помочь ей с пожертвованиями и обрадовала тем, что нашла помощников — двоих парней из МЧС, которые откликнулись на стрим. Они выполняют более тяжелую мужскую работу.

Фото: Threads

И вот в июне удалось установить новую дверь на общий балкон. Сейчас Ольга просит отозваться тех, у кото есть ненужные остатки плитки, чтобы заложить ободранную стену на балконе подъезда.

В комментариях на вопросы пользователей она отвечала, что «капремонт пока нам не светит, денег у ЖЭУ нет». Ремонтом Ольга занимается уже больше месяца.

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