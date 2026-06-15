ЕС ввел санкции против белорусской компании 15.06.2026, 17:41

ООО «Изовак» обвинили в поддержке военной агрессии России против Украины.

О введении санкций Европейского союза в отношении белорусского ООО «Изовак» — за поддержку военной агрессии России в Украине — стало известно из публикации в Официальном журнале ЕС за 15 июня, пишет «Позірк».

Совет ЕС отметил, что эта белорусская компания занимается разработкой и производством оборудования для вакуумного напыления, тонкопленочных технологий, ионных источников, технологий распыления и связанного с ними программного обеспечения.

Заявлено, что компания включена в реестр российского военно-промышленного комплекса. В РФ ее интересы представляет партнер — ООО «Инжиниринговая группа», в отношении которого 15 июня также введены санкции ЕС.

По данным Евросоюза, с начала полномасштабного вторжения России в Украину «Изовак» и аффилированные с ней компании, входящие в одноименную группу, поставили российским подрядчикам оборонного сектора продукцию примерно на 200 млн долларов.

Таким образом, отмечается в публикации, «Изовак» оказывает материальную поддержку российскому военно-промышленному комплексу, в том числе участвуя в разработке, производстве или поставках военного оборудования и технологий.

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