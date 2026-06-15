Суда с нефтью начали выходить из Ормузского пролива 2 15.06.2026, 17:37

Первые танкеры покинули Персидский залив.

Президент США Дональд Трамп заявил, что из Ормузского пролива после достижения рамочного мирного соглашения между США и Ираном начали выходить нефтяные суда. Официальное заключение договора запланировано на 19 июня в Швейцарии.

«Суда, многие из которых загружены нефтью, начали выходить из Ормузского пролива. Они следуют по южному «морскому коридору», который является вполне безопасным, надежным и свободным от угроз. Также существуют и другие маршруты для судоходства», – написал он в социальной сети Truth Social в понедельник.

Через Ормузский пролив проходит около 20% мировых поставок нефти и сжиженного газа, а также критически важные грузы (алюминий, карбамид). Восстановление движения имеет решающее значение для стабилизации глобальных энергетических рынков после остановки судоходства из-за начавшейся 28 февраля войны.

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