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Трамп прилетел в Европу на саммит «Большой семерки»

  • 15.06.2026, 18:03
Трамп прилетел в Европу на саммит «Большой семерки»
Фото: Getty Images

Президент США приземлился в Женеве.

Президент США Дональд Трамп приземлился в Женеве, неподалеку от которой состоится саммит «Большой семерки», передает Associated Press.

Саммит пройдет в курортном французском городе Эвиан-ле-Бен, который расположен на берегу Женевского озера.

Трамп после приземления встретится с хозяином саммита, президентом Франции Эмманюэлем Макроном, после чего они отправятся к месту проведения саммита на вертолетах и присоединятся к другим лидерам G7 за рабочим ужином.

«Большая семерка» — неформальное объединение ведущих развитых демократических стран, в которое входят США, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Италия и Канада.

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