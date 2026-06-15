Трамп прилетел в Европу на саммит «Большой семерки»
- 15.06.2026, 18:03
Президент США приземлился в Женеве.
Президент США Дональд Трамп приземлился в Женеве, неподалеку от которой состоится саммит «Большой семерки», передает Associated Press.
Саммит пройдет в курортном французском городе Эвиан-ле-Бен, который расположен на берегу Женевского озера.
Трамп после приземления встретится с хозяином саммита, президентом Франции Эмманюэлем Макроном, после чего они отправятся к месту проведения саммита на вертолетах и присоединятся к другим лидерам G7 за рабочим ужином.
«Большая семерка» — неформальное объединение ведущих развитых демократических стран, в которое входят США, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Италия и Канада.