Власти России разрешили НПЗ снижать качество бензина 4 15.06.2026, 17:45

С нехваткой бензина столкнулись 25 российских регионов.

Российское правительство разрешило отдельным нефтеперерабатывающим заводам поставлять на внутренний рынок бензин и дизельное топливо с отклонением от стандарта «Евро-5» по содержанию серы и другим показателям, пишет The Moscow Times.

Такое решение было принято еще осенью прошлого года, но предполагалось, что оно будет действовать до 1 мая 2026 года. Однако меру продлили на неопределенный срок на фоне дефицита топлива из-за украинских ударов по НПЗ.

Согласно постановлению правительства, в бензине допускается до 150 миллиграммов серы на килограмм, в дизельном топливе – до 350 миллиграммов. При этом для стандарта «Евро-5»предельный уровень составляет 10 миллиграммов, а утвержденный показатель соответствует стандарту «Евро-3». Контроль за качеством выпускаемой продукции поручен Министерству энергетики. Также, по данным источников, продавать такое топливо на территории других стран Евразийского экономического союза запрещено.

Между тем, с нехваткой бензина столкнулись как минимум 25 российских регионов, не считая временно оккупированные территории Украины. При этом еще в начале июня таких было 15. Особенно сильно дефицит топлива ощущается в аннексированном Крыму и Севастополе.

В то же время решение о смягчении требований к качеству бензина и дизельного топлива не решает проблему в полной мере. По словам источников, даже увеличенный допустимый уровень содержания серы не позволяет задействовать значительную часть мини-НПЗ, поскольку их продукция, как и раньше, существенно хуже по качеству и не укладывается в заданные параметры.

Дополнительные объемы нефтепродуктов способны отчасти смягчить локальные дефициты, но повышенное содержание серы негативно повлияет на современные автомобили, предупредил управляющий партнер NEFT Research Сергей Фролов. В частности, по его словам, в результате использования такого топлива может повыситься износ двигателя, выхлопной системы и катализаторов. Кроме того, проблемой остается не только производство топлива, но и его своевременная доставка в регионы.

Главной причиной топливного кризиса стали удары украинских дронов по НПЗ. Согласно подсчетам Bloomberg, с января по май 2026 года российские нефтезаводы подверглись 38 атакам. Из них 16 произошли в мае, что стало максимальным месячным показателем за все время войны.

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