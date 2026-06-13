Крым превращается в остров
- Сергей Аслундер
- 13.06.2026, 16:37
Со всеми вытекающими.
Как и предполагалось, украинцы начали долбить по понтонным переправам в районе Крымского перешейка. Понтон — сооружение чрезвычайно уязвимое, это не капитальный мост, который еще попробуй снеси. Вспомните Антоновский, сколько раз по нему прилетало, а он все стоял.
Повреждения понтонов устраняются довольно быстро путем их замены, но до бесконечности менять все равно не получится, сколько надо тех понтонов. Это раз.
У моста будут скапливаться машины, идеальная цель для ударов. Это два.
Натурально, Крым превращается в остров. Со всеми вытекающими. Извините за каламбур.
Необходимо постоянно напоминать, что до 22 года такого не было. А уж до 14 и подавно.
Как написал один зетник: «Даже не знаю, что нужно предпринимать в данном случае, но люди, в чьей это компетенции должны и обязаны знать».
Вот лучше и не скажешь. Извечная российская тема: Начальство пусть разбирается. Оно лучше знает.
Сергей Ауслендер, Telegram