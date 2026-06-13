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Крым превращается в остров

  • Сергей Аслундер
  • 13.06.2026, 16:37
Крым превращается в остров

Со всеми вытекающими.

Как и предполагалось, украинцы начали долбить по понтонным переправам в районе Крымского перешейка. Понтон — сооружение чрезвычайно уязвимое, это не капитальный мост, который еще попробуй снеси. Вспомните Антоновский, сколько раз по нему прилетало, а он все стоял.

Повреждения понтонов устраняются довольно быстро путем их замены, но до бесконечности менять все равно не получится, сколько надо тех понтонов. Это раз.

У моста будут скапливаться машины, идеальная цель для ударов. Это два.

Натурально, Крым превращается в остров. Со всеми вытекающими. Извините за каламбур.

Необходимо постоянно напоминать, что до 22 года такого не было. А уж до 14 и подавно.

Как написал один зетник: «Даже не знаю, что нужно предпринимать в данном случае, но люди, в чьей это компетенции должны и обязаны знать».

Вот лучше и не скажешь. Извечная российская тема: Начальство пусть разбирается. Оно лучше знает.

Сергей Ауслендер, Telegram

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