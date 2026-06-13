«Крымский мост сейчас более уязвим, чем раньше» 13.06.2026, 15:54

Насколько вероятен новый удар ВСУ по этому объекту?

Такой вопрос сайт Charter97.org задал военному эксперту, содиректору программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова в Киеве Алексею Мельнику:

— Сейчас уязвимость этого моста для ударов ВСУ гораздо выше, чем это было даже год назад, когда были первые успешные атаки.

Вопрос в другом. Есть разные мнения по поводу того, в какой момент, если Украина решит уничтожить или разрушить этот мост, лучше это сделать. Я видел, что также приводятся аналогии с событиями конца 2022 года, когда российскую группировку в Херсоне прижали к Днепру, оставили без снабжения, а затем была предоставлена негласная возможность оттуда выйти остаткам этой группировки.

Возможно, это один из вариантов, который рассматривается при выборе сроков нанесения удара по этому мосту. Если Россия примет, как они тогда называли, «тяжелое решение», то Крымский мост может быть оставлен для того, чтобы они не сражались до последнего и не мародерствовали, когда солдатам нечего станет есть на территории Крыма.

Есть еще один нюанс, который, возможно, также учитывается. На охране Керченского моста сосредоточено непропорционально большое количество средств ПВО оккупантов. Если мост будет разрушен, тогда эти средства ПВО передислоцируют на другие критические направления, что для Украины, наверное, нецелесообразно.

Поэтому Крымский мост сейчас более уязвим, чем раньше, но, скорее всего, есть какие-то соображения, почему этот удар не наносится прямо сейчас.

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