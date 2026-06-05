ВМС Украины: В Керченском проливе поражен «довольно серьезный» корабль РФ 2 5.06.2026, 10:59

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Он обеспечивал охрану района Крымского моста.

В Керченском проливе был поражен российский корабль, обеспечивавший охрану района Крымского моста. Продолжается проверка результатов удара.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире «Мы-Украина» заявил спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

«Это корабль третьего ранга, довольно серьезный корабль. Береговая охрана ФСБ РФ его использовала. И, конечно, их задача в данной ситуации – это, в частности, охрана акватории вокруг так называемого Крымского моста. В нашу зону внимания давно уже попала эта акватория, там мы также уничтожали катера, потому что Керченский пролив вообще-то закрыт Украиной. Российские пограничники незаконно там находятся. Поэтому да, корабль – это для выполнения задач россиянам важно, как, в принципе, и любые единицы, но это больше, чем обычные катера. И в случае его потери, конечно, они будут вынуждены искать какие-то другие средства для патрулирования», – рассказал Плетенчук.

По словам спикера, Россия не может оставить Крымский мост без охраны из-за предыдущих успешных атак Украины.

«Оставить мост один на один с нами они себе позволить не могут, мы с вами уже наблюдали прецеденты», – отметил Плетенчук.

Он добавил, что патрулирование предполагает постоянный мониторинг надводной обстановки и выявление потенциальных угроз.

Что предшествовало?

В ночь на 4 июня Силы беспилотных систем (СБС) Вооруженных сил Украины провели чрезвычайно результативную ночь, нанеся массированные и точные удары по жизненно важным военным и логистическим объектам российских оккупантов в их оперативной глубине.

Самым крупным трофеем этой ночи стал российский пограничный сторожевой корабль класса «Светляк» (проекта 10410), который находился в районе населенного пункта Юркино в оккупированном Крыму.

Этот 49,5-метровый корабль с экипажем из 28 человек выполнял задачи по контролю портов и созданию тактического рубежа ПВО и противолодочной обороны.

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