Axios: Иран и Оман готовят на сегодня историческое соглашение по открытию Ормузского пролива

Axios: Иран и Оман готовят на сегодня историческое соглашение по открытию Ормузского пролива1
- 26.07.2026, 10:46
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Окончательное решение предстоит принять президенту США Дональду Трампу.
Иран и Оман до конца воскресенья, 26 июля, могут достичь договоренностей по параметрам нового соглашения о возобновлении судоходства в Ормузском проливе.
Об этом сообщает Axios.
Отмечается, президент США Дональд Трамп в пятницу, 24 июля, приказал не наносить очередную серию ударов по Ирану через несколько часов после того, как делегация Омана прибыла в Тегеран для переговоров о новом соглашении по Ормузскому проливу.
Два региональных источника заявили, что на переговорах достигнут прогресс, и что договоренности между Оманом и Ираном могут быть достигнуты в течение выходных.
Отмечается, что после того, как Оман и Иран договорятся по всем пунктам, решение о том, принимать ли предложенное соглашение, предстоит принять президенту Трампу.
Детали возможных договоренностей Axios не приводит.