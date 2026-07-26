Черногория отсрочила отмену «безвиза» для белорусов 1 26.07.2026, 10:53

Что это значит для туристов?

Черногория готовится пересмотреть визовую политику в отношении граждан Беларуси.

Власти страны уже подготовили соответствующие поправки, которые могут затронуть безвизовый режим. И если раньше возможной датой отмены «безвиза» называлось 1 октября, то теперь сроки сдвинулись, пишет tochka.by.

Что предлагают власти

Согласно проекту постановления, белорусы и россияне смогут въезжать в Черногорию без визы до 1 ноября. После этого их государства исключат из списка стран, граждане которых пользуются безвизовым въездом.

В правительстве объясняют это намерением гармонизировать визовые правила с нормами Европейского союза. В будущем ограничения также могут коснуться граждан Турции, Китая, ОАЭ, Катара и других государств.

Таким образом, у желающих посетить Черногорию без лишних бюрократических процедур остается время как минимум до конца октября.

Впрочем, окончательное решение пока не принято, документ может быть еще пересмотрен.

Что это значит для туристов

Напомним, на данный момент безвизовый режим продолжает действовать. Белорусы могут находиться в Черногории до 30 дней без оформления дополнительных документов.

Если поправки одобрят, с 1 ноября поездки станут сложнее – потребуется оформлять визу.

С чем связаны перемены

Главная причина – курс Черногории на вступление в Евросоюз. Для этого стране нужно привести свои правила въезда в соответствие с требованиями ЕС.

До 2027 года власти должны пересмотреть соглашения о безвизовом режиме с государствами, которые Брюссель относит к зонам повышенного риска. Речь идет о возможной нелегальной миграции и угрозах безопасности.

Беларусь и Россия могут попасть под ограничения одними из первых. Затем очередь, скорее всего, дойдет до Турции, Китая, ОАЭ, Катара и Бахрейна.

При этом изменения будут вводить постепенно. Черногория должна как минимум раз в год отказываться от одного соглашения о «безвизе», которое не совпадает с общеевропейской политикой.

Полностью синхронизировать правила страна планирует уже после вступления в ЕС, но часть требований намерена выполнить заранее.

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