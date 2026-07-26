Скандал с увольнением врача-гинеколога из поликлиники Гомеля получил продолжение 3 26.07.2026, 11:40

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Руководство клиники дало свою версию.

В Threads активно обсуждают ситуацию, которая произошла с врачом-гинекологом Анастасией Дупак из Гомеля. В своем аккаунте медик написала, что, когда она должна была делать пациентке вагинальное УЗИ, в этом же кабинете инженер-мужчина собирался заниматься обслуживанием оборудования. Она попросила его выйти. Руководство поликлиники, по словам специалистки, инициативу не оценило, в итоге Анастасия уволилась. У администрации учреждения своя версия произошедшего. Ее опубликовала «Гомельская правда».

В своем посте Анастасия написала, что уволилась «из-за небрежного отношения к пациенткам».

«Оказалось, что присутствие инженера-мужчины при проведении ВАГИНАЛЬНОГО УЗИ женщине — это норма, а то, что я его выгнала, — это срыв его рабочего распорядка», — написала беларуска, судя по всему, пересказывая разговор с руководством медучреждения, где работала.

В комментариях она добавила: «Я пыталась отстоять эту позицию, но меня не поняли. Потому что инженер по обслуживанию приехал из Минска и мы сию минуту должны под него подстроиться! Потому что никто не знал, когда и в какое время он приедет».

Анастасия не назвала место, где трудилась. Эту информацию озвучили в самой организации: речь идет о Гомельской центральной городской клинической поликлинике. В комментарии «Гомельской правде» заместительница главного врача Светлана Литвиненко рассказала свою версию произошедшего. По ее словам, 21 июля в их медучреждение приехал инженер из другой организации для планового техобслуживания аппарата УЗИ. О его визите было известно заранее.

Руководительница говорит, что специалист по ремонту ожидал в кабинете старшей акушерки. Когда из кабинета, где расположено необходимое оборудование, вышла пациентка, технику переместили в другое помещение для проведения необходимых работ.

— Доктора всегда проводят УЗИ при закрытой двери, чтобы за процессом не могли наблюдать посторонние. Это правило даже не может обсуждаться, мы его строго соблюдаем, — заявила Светлана Литвиненко.

Она отметила, что ремонт аппарата занял около десяти минут, после чего его вернули на изначальное место.

— Визит инженера не был сюрпризом и для доктора, ее оповещали об этом заранее. Попросили подождать, пока дефект устранят, — подчеркнула заместительница главврача. — Объяснили, что в случае, если работа затянется, нужно будет перейти в другой кабинет на аналогичный аппарат, но она даже теоретически не хотела этого делать.

По словам Светланы Литвиненко, автор нашумевшей публикации в Threads работает в частной клинике. К ним в поликлинику она устроилась 6 июля, пациентов принимала примерно два часа в сутки.

В администрации сказали, что за день до нашумевшего поста медик подала заявление на увольнение, а утром 22 июля сотрудники поликлиники увидели ее запись в Threads. Заместительница главврача заявила, что последнее для всех стало неожиданностью. По ее словам, конфликтов с этим врачом раньше не возникало, претензий к администрации она не высказывала.

— Она устроилась к нам для получения необходимого стажа, затем уволилась. При этом, возможно, человек захотел привлечь к себе внимание, — поделилась мнением Светлана Литвиненко. — Неприятно, что это случилось таким образом. Коллеги разочарованы.

На данный момент пост Анастасии Дупак в Threads удален.

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