закрыть
26 июля 2026, воскресенье, 13:04
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Среди пострадавших в аварии с белорусскими туристами в Батуми есть дети

1
  • 26.07.2026, 12:20
Среди пострадавших в аварии с белорусскими туристами в Батуми есть дети

Грузинская сторона оказывает необходимую медицинскую помощь.

Белорусы, которые пострадали в ДТП в Батуми, продолжают находиться в местных медицинских учреждениях. Среди них есть несовершеннолетние, сообщили в пресс-службе МИД Беларуси, пишет БелТА.

По данным ведомства, грузинская сторона оказывает пострадавшим необходимую медицинскую помощь. Белорусское посольство поддерживает связь с ними и их родственниками, а консул находится в Батуми и координирует взаимодействие с семьями погибших.

В МИД также заявили, что дипломаты помогают с вопросами лечения, оформлением документов и подготовкой к репатриации тел погибших в Беларусь.

По факту аварии возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем тяжкие последствия.

Напомним, 25 июля о происшествии сообщили грузинские СМИ, По их информации, в ДТП попал микроавтобус с туристической группой из Беларуси.

Как сообщалось, в результате столкновения с легковушкой микроавтобус перевернулся, а легковой автомобиль врезался в стену здания Батумского художественного университета. Погибли два человека, пострадали семеро.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Репрессалии в ответ на репрессии
Репрессалии в ответ на репрессии Ирина Халип
Уже слышен «вой на болотах»
Уже слышен «вой на болотах» Гарри Каспаров
Великий перелом
Великий перелом Татьяна Рыбакова
Эта поездка может изменить настроения в США
Эта поездка может изменить настроения в США Остап Ярыш