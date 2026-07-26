Среди пострадавших в аварии с белорусскими туристами в Батуми есть дети 1 26.07.2026, 12:20

Грузинская сторона оказывает необходимую медицинскую помощь.

Белорусы, которые пострадали в ДТП в Батуми, продолжают находиться в местных медицинских учреждениях. Среди них есть несовершеннолетние, сообщили в пресс-службе МИД Беларуси, пишет БелТА.

По данным ведомства, грузинская сторона оказывает пострадавшим необходимую медицинскую помощь. Белорусское посольство поддерживает связь с ними и их родственниками, а консул находится в Батуми и координирует взаимодействие с семьями погибших.

В МИД также заявили, что дипломаты помогают с вопросами лечения, оформлением документов и подготовкой к репатриации тел погибших в Беларусь.

По факту аварии возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем тяжкие последствия.

Напомним, 25 июля о происшествии сообщили грузинские СМИ, По их информации, в ДТП попал микроавтобус с туристической группой из Беларуси.

Как сообщалось, в результате столкновения с легковушкой микроавтобус перевернулся, а легковой автомобиль врезался в стену здания Батумского художественного университета. Погибли два человека, пострадали семеро.

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