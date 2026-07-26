Среди пострадавших в аварии с белорусскими туристами в Батуми есть дети

Среди пострадавших в аварии с белорусскими туристами в Батуми есть дети1
- 26.07.2026, 12:20
Грузинская сторона оказывает необходимую медицинскую помощь.
Белорусы, которые пострадали в ДТП в Батуми, продолжают находиться в местных медицинских учреждениях. Среди них есть несовершеннолетние, сообщили в пресс-службе МИД Беларуси, пишет БелТА.
По данным ведомства, грузинская сторона оказывает пострадавшим необходимую медицинскую помощь. Белорусское посольство поддерживает связь с ними и их родственниками, а консул находится в Батуми и координирует взаимодействие с семьями погибших.
В МИД также заявили, что дипломаты помогают с вопросами лечения, оформлением документов и подготовкой к репатриации тел погибших в Беларусь.
По факту аварии возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем тяжкие последствия.
Напомним, 25 июля о происшествии сообщили грузинские СМИ, По их информации, в ДТП попал микроавтобус с туристической группой из Беларуси.
Как сообщалось, в результате столкновения с легковушкой микроавтобус перевернулся, а легковой автомобиль врезался в стену здания Батумского художественного университета. Погибли два человека, пострадали семеро.