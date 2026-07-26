Украина отреагировала на призыв Токаева к Путину «заморозить» войну
- 26.07.2026, 13:13
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С заявлением выступил и.о. министра иностранных дел Андрей Сибига.
Украина поддерживает призыв президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева к российскому диктатору Владимиру Путину «заморозить» войну.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление и.о. министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги.
«Ценим призывы президента Касым-Жомарта Токаева к Путину о том, что пора остановить войну. Реалистичное, своевременное и мудрое обращение», - отметил Сибига.
Он напомнил, что Украина предложила остановить войну вдоль нынешней линии фронта и перейти к дипломатии, но Кремль продолжает исключать этот четкий путь к миру.
Напомним, 25 июля, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на личной встрече с диктатором Владимиром Путиным предложил «заморозить» войну России против Украины и вернуться к условиям переговоров в Стамбуле 2022 года.