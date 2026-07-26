Украина отреагировала на призыв Токаева к Путину «заморозить» войну 26.07.2026, 13:13

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Андрей Сибига

С заявлением выступил и.о. министра иностранных дел Андрей Сибига.

Украина поддерживает призыв президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева к российскому диктатору Владимиру Путину «заморозить» войну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление и.о. министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги.

«Ценим призывы президента Касым-Жомарта Токаева к Путину о том, что пора остановить войну. Реалистичное, своевременное и мудрое обращение», - отметил Сибига.

Он напомнил, что Украина предложила остановить войну вдоль нынешней линии фронта и перейти к дипломатии, но Кремль продолжает исключать этот четкий путь к миру.

Напомним, 25 июля, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на личной встрече с диктатором Владимиром Путиным предложил «заморозить» войну России против Украины и вернуться к условиям переговоров в Стамбуле 2022 года.

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