Покупать белорусам валюту или подождать? 26.07.2026, 13:57

Эксперт рассказал, как поведут себя курсы в августе.

Кажется, спокойных месяцев для финансовых рынков уже и не будет. Санкции, решения центробанков, дорогая нефть и геополитика снова заставили инвесторов внимательно следить за происходящим. Традиционно перед началом нового месяца «Онлайнер» попросил финансового аналитика Александра Козлова рассказать, что может произойти с долларом, евро, российским рублем, нефтью и золото в ближайшие несколько недель.

Что происходило в июле

Финансовые рынки уже давно реагируют не только на экономические показатели. Достаточно одного громкого заявления политика, нового витка конфликта или очередного пакета санкций, чтобы рынки начали трястись, а курсы валют — заметно колебаться.

— Главным фактором июля, влияющим на курсы валют, безусловно, стала геополитика. Все внимание было приковано к ситуации на Ближнем Востоке, прежде всего к конфликту между США и Ираном. Мы видим очень нервозное развитие событий, отсутствие долгосрочных договоренностей и постоянную неопределенность, которые, в свою очередь, и пугают рынки больше всего.

Любая угроза поставкам или нефтяной инфраструктуре сразу отражается на стоимости сырья, поэтому выросли цены на нефть. Пока сохраняется такая напряженность, нефтяной рынок остается нестабильным, а цены и дальше будут расти.

Что касается нового, уже 21-го пакета санкций ЕС в отношении России, который частично затрагивает и Беларусь, то я не думаю, что он способен кардинально изменить ситуацию. Да, определенные ограничения появятся, но санкций накопилось уже настолько много, что экономика научилась к ним адаптироваться. Где-то будут искать обходные пути, где-то изменятся логистические цепочки, однако какого-то принципиально нового эффекта именно этот пакет, на мой взгляд, уже не даст.

Доллар

Август уже на пороге, а вместе с ним — сборы детей в школу, переезды студентов и последние попытки успеть сгонять в отпуск. Интересно: может все это заметно повлиять на курс доллара или главные причины его колебаний сейчас находятся совсем в другой плоскости?

— Для белорусского рубля главным фактором остается ситуация в России. Наши экономики тесно связаны, поэтому многое будет зависеть от курса российского рубля, взаимной торговли и экспортной выручки. С одной стороны, есть факторы, которые могли бы ослабить российский рубль, с другой — дорогая нефть с лихвой компенсирует это давление.

Поэтому в августе я не ожидаю каких-то резких движений по доллару. Думаю, доллар в Беларуси будет находиться примерно в диапазоне 2,85—2,95 рубля. Психологическую отметку в 3 рубля за доллар, на мой взгляд, мы в ближайший месяц не перешагнем.

Российский рубль

Буквально на днях Центробанк России снизил ключевую ставку до 14%, что, в свою очередь, наверняка отразится на курсе российского рубля. Но как заметно?

— Я по-прежнему считаю, что российский рубль будет постепенно двигаться в сторону ослабления. Очень дорогие деньги остаются серьезной проблемой для экономики, и властям все равно придется искать способы поддержать деловую активность. Снижение ключевой ставки до 14% само по себе не означает, что российский рубль резко обвалится по отношению к доллару.

Сейчас достаточно факторов, которые поддерживают национальную валюту России: сохраняются высокие цены на нефть, есть экспортная выручка, поэтому ситуация остается достаточно стабильной. При этом перспективы постепенного ослабления рубля сохраняются, причем решения могут приниматься не только рыночными, но и административными методами.

Если говорить о прогнозе, то, на мой взгляд, в августе доллар будет стоить примерно 79—85 российских рублей.

Евро

До конца сезона отпусков еще есть время, и многие белорусы продолжают кататься в Европу. А значит, курс евро для них сейчас интересен не меньше, чем цены на билеты и гостиницы.

— Если вспомнить наш прошлый разговор, мы как раз говорили, что пара «евро — доллар» будет находиться примерно в районе 1,15. Так в итоге и получилось: евро поднимался до 1,16, сейчас торгуется около 1,14.

Я думаю, что в августе этот диапазон сохранится — примерно $1,14—1,15 за евро. При этом сам доллар по отношению к евро, скорее всего, будет понемногу укрепляться.

Нефть

После событий на Ближнем Востоке нефть снова вернулась к отметке выше $100 за баррель. По мнению Александра Козлова, дальнейшее движение цен сейчас будет зависеть в первую очередь от развития конфликта и действий США.

— Цены на нефть сейчас зависят от действий Штатов. Если США продолжат активные атаки против Ирана, стоимость нефти может увеличиться. Если ситуация будет развиваться так, как сейчас, нефть может подорожать и до $115 за баррель. Возможен и краткосрочный всплеск выше этих отметок. Все будет зависеть от того, насколько остро будут складываться отношения между Ираном и США.

Золото

В прошлом году золото почти без остановки обновляло исторические рекорды стоимости, поэтому о нем говорили даже те, у кого его никогда и не было. Сейчас ажиотаж немного утих, и цена поползла вниз.

— Если говорить о золоте, то оно остается одним из самых привлекательных защитных активов. Пока сохраняются геополитическая напряженность и неопределенность на мировых рынках, спрос на него будет высоким.

Я думаю, что в августе золото продолжит торговаться вблизи нынешних уровней — $4000—4100 за тройскую унцию. Если золото упадет ниже психологической отметки в $4000, то я не исключаю его падение и до $3500.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com