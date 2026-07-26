Минчанка вернулась с Занзибара и обнаружила в чемодане неожиданного «пассажира» 2 26.07.2026, 14:57

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иллюстративное фото

Белорусский климат для него явно не подходит.

Необычным воспоминанием о поездке на Занзибар поделилась в Threads минчанка. После возвращения домой девушка начала разбирать чемодан и неожиданно обнаружила в нем маленького геккона, который, судя по всему, прилетел в Беларусь вместе с ней.

«Слетали на Занзибар. Вернулись домой. Разбираем чемодан — а оттуда выходит геккон. То есть мы покупали билеты, проходили паспортный контроль, летели несколько часов… а этот товарищ просто выбрал тариф «Багаж», — написала она.

По словам девушки, такие гекконы свободно бегали по стенам отеля и ловили комаров. Теперь она пытается найти для неожиданного «туриста» новый дом, поскольку белорусский климат для него явно не подходит.

В комментариях пользователи предположили, что ящерицу можно передать в зоопарк или специализированный зоомагазин, где ей смогут обеспечить подходящие условия. Другие предложили отправить его обратно на Занзибар с кем-нибудь из туристов.

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