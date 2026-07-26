Какие модели Ford можно выгодно перепродать 26.07.2026, 15:14

Топ-5 лучших результатов.

При покупке автомобиля важно учитывать не только его первоначальную стоимость, но и то, сколько он будет стоить через несколько лет эксплуатации. Именно этот показатель часто определяет, насколько удачной станет инвестиция в транспортное средство.

Исследования вторичного рынка, проведенные SlashGear, показали, что отдельные модели Ford демонстрируют особенно высокий уровень сохранности стоимости. Лучшие результаты традиционно показывают пикапы, хотя в рейтинг попало и культовое спортивное купе.

Ford F-150

Ford F-150 уже много лет остается одним из самых популярных автомобилей на американском рынке. Модель представлена в большом количестве модификаций – от простых рабочих версий до мощного Raptor R, поэтому спрос на вторичном рынке остается стабильно высоким.

По оценкам аналитиков, за пять лет эксплуатации F-150 теряет примерно от 38% до 50% своей стоимости в зависимости от комплектации. Лучше всего сохраняют цену спортивные и премиальные версии, которые пользуются повышенным спросом среди покупателей подержанных автомобилей.

Ford Ranger

Среднеразмерный Ranger также относится к моделям с высокой остаточной стоимостью. Из-за меньшего количества комплектаций разница между отдельными версиями менее заметна, чем у F-150.

Эксперты отмечают, что за пять лет Ranger теряет лишь около 30% своей стоимости. Особенно высоко на вторичном рынке ценится версия Ranger Raptor, стоимость которой зачастую почти не уступает цене нового автомобиля.

Ford Mustang

Несмотря на то что продажи новых Mustang в последние годы колеблются, на вторичном рынке легендарное купе остается очень популярным. Спрос поддерживают как классический дизайн модели, так и статус одного из самых известных американских спортивных автомобилей.

Различные исследования оценивают пятилетнюю потерю стоимости Mustang в довольно широком диапазоне – примерно от 22% до 57%. Такая разница объясняется большим количеством модификаций – от базовых версий до мощных спортивных исполнений, которые значительно лучше сохраняют свою цену.

Ford F-Series Super Duty

В семейство Super Duty входят модели F-250, F-350 и F-450, которые широко используются для коммерческих перевозок и работы с большими нагрузками. Именно практичность и высокая надёжность обеспечивают им стабильный спрос даже после нескольких лет эксплуатации.

Лучший результат демонстрирует F-350, который, в зависимости от методики оценки, за пять лет теряет около 20–33 % стоимости. Модели F-450 и F-250 также входят в число автомобилей Ford с самыми низкими темпами обесценивания, хотя конечная цена в значительной степени зависит от типа двигателя, комплектации и технического состояния.

Ford Maverick

Самый молодой представитель рейтинга — Ford Maverick — быстро завоевал популярность благодаря компактным размерам, экономичности и доступной цене. С момента дебюта модель пользуется высоким спросом как среди покупателей новых автомобилей, так и на вторичном рынке.

По оценкам аналитиков, через пять лет Maverick теряет примерно 35% своей первоначальной стоимости. Сочетание относительно невысокой цены, хорошего уровня оснащения и медленного обесценивания делает этот пикап одним из самых выгодных вариантов для тех, кто планирует в будущем перепродать автомобиль.

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