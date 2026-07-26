«На приеме врач бегает в магазин за булочками» 3 26.07.2026, 13:47

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Жительница Смолевичей записала «крик души», после визита в поликлинику.

Для одной из пациенток Смолевичской ЦРБ поход к врачу-хирургу закончился «криком души». В соцсетях женщина рассказала, как ей нахамили в медучреждении и даже самой сказали снимать матери гипс. Внимание на эту ситуацию обратила районка «Край Смалявіцкі». В больнице прокомментировали ситуацию.

Свой пост женщина начала эмоционально, отметив, что в поликлинике «не лечат», а «калечат». Скриншоты с ее переживаниями перепостили в городской чат.

— Хамят! Своих знакомых проводят без очереди. Во время приема (время 10.05) врач бегает в магазин за булочками, пациент сидит в кабинете… — написала она. — И самое ужасное! Заставляют самим снимать гипс. Я, конечно, настояла, и моей маме гипс сняла медсестра. Но, когда увидела под рентгенкабинетом молодую маму, которая трясущимися руками разрывала бинты, чтобы снять гипс у своей дочери перед снимком… Я в шоке.

Женщина отметила, что зашла за разъяснениями в администрацию. По ее словам, ей сказали, что они хирурга не перевоспитают.

Что говорят медики?

В Смолевичской ЦРБ районной газете сообщили, что вежливость и уважение в диалоге врача и пациента — это основа основ. В учреждении объяснили, что прием у них сейчас ведет всего один врач-хирург, но с 1 августа ситуация изменится.

— В августе к нам приходят врачи — молодые специалисты, среди них два врача-хирурга, которые заступят на амбулаторный прием в районную поликлинику и поликлинику № 2. Кроме того, в штате больницы появится врач-травматолог-ортопед, — описала ситуацию заместительница главного врача Мария Шаранова. — Это значительно усилит нашу хирургическую службу.

По ее словам, новые сотрудники пополнят и другие подразделения ЦРБ. Среди таких специалистов врачи общей практики, педиатры, акушер-гинеколог, ЛОР, стоматологи и рентгенолог.

Высказалась Мария Шаранова и по поводу претензии о том, что пациенту самому пришлось разбираться с гипсом перед приемом.

— Снятие гипса — это медицинская манипуляция, которую должна проводить медсестра в манипуляционном кабинете по направлению врача-хирурга, — заявила представительница администрации. — Самостоятельно снимать лонгету не нужно. Чтобы снять гипс, достаточно записаться на прием к хирургу районной поликлиники.

В ЦРБ также сообщили, что если пациент недоволен качеством медпомощи, ему нужно обратиться к заведующему поликлиникой, заместителям главврача или главному врачу больницы. Сделать это можно как лично, так и по телефону.

— Мы все решим! — пообещала Мария Шаранова. — Мы хотим, чтобы качество предоставляемой нашему населению медицинской помощи было на высоте, а этого можно добиться только «командной работой». Для этого мы, медики, и вы, наши уважаемые пациенты, должны двигаться сообща, в одном направлении. Именно поэтому мы всегда готовы к диалогу, готовы оказать помощь и содействие в поддержании доверительных отношений и взаимного уважения между вами и нашей медицинской службой.

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