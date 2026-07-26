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Драпатый объявил о начале аудита в ВСУ

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  • 26.07.2026, 14:18
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Драпатый объявил о начале аудита в ВСУ
Михаил Драпатый
Фото: Getty Images

«Неприкасаемых» не будет.

Главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый объявил о начале аудита в Вооруженных силах Украины. Об этом говорится в его заявлении в социальной сети Х.

По его словам, цель аудита – «не искать виновных, а честно оценить реальное положение дел в каждой воинской части».

«Мы должны знать правду об уровне боевой готовности, обеспечении, укомплектовании, подготовке личного состава и эффективности управления», – отметил главнокомандующий.

Драпатый подчеркнул: «неприкасаемых» не будет, мол, «если будут выявлены нарушения, служебная халатность или злоупотребления – ответственность будут нести все».

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