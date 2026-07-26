Драпатый объявил о начале аудита в ВСУ

Драпатый объявил о начале аудита в ВСУ3
- 26.07.2026, 14:18
- 1,406
«Неприкасаемых» не будет.
Главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый объявил о начале аудита в Вооруженных силах Украины. Об этом говорится в его заявлении в социальной сети Х.
По его словам, цель аудита – «не искать виновных, а честно оценить реальное положение дел в каждой воинской части».
«Мы должны знать правду об уровне боевой готовности, обеспечении, укомплектовании, подготовке личного состава и эффективности управления», – отметил главнокомандующий.
Драпатый подчеркнул: «неприкасаемых» не будет, мол, «если будут выявлены нарушения, служебная халатность или злоупотребления – ответственность будут нести все».