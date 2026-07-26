ISW: Кремль послал новый сигнал по поводу войны 26.07.2026, 15:06

1,298

Аналитики раскрыли мотивы Путина.

Российский диктатор Владимир Путин отказывается замораживать войну против Украины, поскольку Кремль по-прежнему планирует добиться своих целей на поле боя. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что свою позицию Путин еще раз подтвердил во время встречи с президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым на форуме межрегионального сотрудничества 25 июля в Омске.

Токаев заявил, что многим сложно понять первопричины войны, и призвал Москву и Киев заморозить линию фронта, а также вернуться к переговорам в стамбульском формате.

Путин публично не ответил казахстанскому лидеру. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков впоследствии утверждал, что диктатор подробно объяснил Токаеву позицию Москвы в личной беседе.

По словам Пескова, остановить боевые действия на нынешней линии фронта невозможно, ведь Россия намерена достичь поставленных целей. Пресс-секретарь Кремля также повторил давнее утверждение о том, что бои могут прекратиться «до конца сегодняшнего дня», если Киев примет «соответствующие решения».

«Кремлевские чиновники постоянно призывают Украину капитулировать перед максималистскими военными требованиями России, которые, как неоднократно подчеркивал Кремль, включают всю Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области, и которые не гарантированно приведут к содержательному мирному соглашению», - говорится в отчете.

В ISW добавляют, что военная риторика Кремля не меняется на фоне внутренних проблем самого Путина. Рейтинги его одобрения и доверия снижаются, экономическая ситуация в России осложняется, а потери на фронте растут при минимальных территориальных завоеваниях.

«Кремль продолжает сигнализировать россиянам, что они должны быть готовы нести расходы на длительную войну против Украины. Вероятно, Путин использовал встречу с Токаевым как платформу, чтобы напомнить россиянам об этом оправдании», - подытожили аналитики.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com