В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности
- 26.07.2026, 15:41
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Синоптики рассказали о погоде на завтра.
Новая неделя в стране начнется с предупреждения синоптиков. На понедельник, 27 июля, из-за грядущей непогоды специалисты объявили оранжевый уровень опасности. Информация об этом появилась в телеграм-канале Белгидромета.
По данным синоптиков, в понедельник в большей части страны ожидаются грозы, при грозах местами — сильные ливни. По юго-востоку республики максимальная температура воздуха достигнет +30…+31°С.
В Минске днем 27 июля ожидается гроза.