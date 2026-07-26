В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности 26.07.2026, 15:41

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Синоптики рассказали о погоде на завтра.

Новая неделя в стране начнется с предупреждения синоптиков. На понедельник, 27 июля, из-за грядущей непогоды специалисты объявили оранжевый уровень опасности. Информация об этом появилась в телеграм-канале Белгидромета.

По данным синоптиков, в понедельник в большей части страны ожидаются грозы, при грозах местами — сильные ливни. По юго-востоку республики максимальная температура воздуха достигнет +30…+31°С.

В Минске днем 27 июля ожидается гроза.

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