Италия поставила на паузу назначение главным тренером сборной по футболу Андреа Пирло
- 26.07.2026, 16:26
Из-за сотрудничества с российской букмекерской компанией
Назначение Андреа Пирло главным тренером сборной Италии может сорваться из-за его сотрудничества с российским букмекером «Фонбет». Как пишет La Gazzetta dello Sport, глава итальянского футбола Джованни Малаго распорядился проверить контракт бывшего игрока с компанией.
Пирло стал глобальным амбассадором Fonbet и два месяца назад приезжал в Москву на автограф-сессию. Кроме того, он тренирует клуб United FC из ОАЭ, которым владеет российский миллиардер Сергей Ломакин, пишет BILD.
Против кандидатуры Пирло выступили и итальянские политики.
«Выбрать его — серьезная ошибка. Он добровольно и неоднократно использовал свою репутацию для нормализации режима Путина, участвуя в инициативах, которые использовала кремлевская пропаганда, пока Украина подвергалась бомбардировкам», — заявила вице-председатель Европарламента Пина Пичерно.
Официально Пирло еще не назначен, однако СМИ ранее сообщали, что стороны договорились о четырехлетнем контракте.