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Италия поставила на паузу назначение главным тренером сборной по футболу Андреа Пирло

  • 26.07.2026, 16:26
Италия поставила на паузу назначение главным тренером сборной по футболу Андреа Пирло

Из-за сотрудничества с российской букмекерской компанией

Назначение Андреа Пирло главным тренером сборной Италии может сорваться из-за его сотрудничества с российским букмекером «Фонбет». Как пишет La Gazzetta dello Sport, глава итальянского футбола Джованни Малаго распорядился проверить контракт бывшего игрока с компанией.

Пирло стал глобальным амбассадором Fonbet и два месяца назад приезжал в Москву на автограф-сессию. Кроме того, он тренирует клуб United FC из ОАЭ, которым владеет российский миллиардер Сергей Ломакин, пишет BILD.

Против кандидатуры Пирло выступили и итальянские политики.

«Выбрать его — серьезная ошибка. Он добровольно и неоднократно использовал свою репутацию для нормализации режима Путина, участвуя в инициативах, которые использовала кремлевская пропаганда, пока Украина подвергалась бомбардировкам», — заявила вице-председатель Европарламента Пина Пичерно.

Официально Пирло еще не назначен, однако СМИ ранее сообщали, что стороны договорились о четырехлетнем контракте.

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